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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pabradėje bus sutikta naujoji JAV karių rotacija

2026-11-16 07:28 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 07:28
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Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje pirmadienį vyks oficiali naujosios JAV karių rotacijos sutikimo ceremonija.

JAV kariai (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje pirmadienį vyks oficiali naujosios JAV karių rotacijos sutikimo ceremonija.

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Į Lietuvą atvyksta du batalionai – sunkusis ir inžinerijos – iš JAV sausumos pajėgų 1-osios divizijos.

JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojami nuo 2014 metų pavasario, kaip dalis operacijos „Atlanto ryžtas“ rytinėje NATO dalyje. Nuo 2019 metų Lietuvoje rotuojami JAV sunkieji batalionai.

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Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje bus sutikta naujoji JAV karių rotacija

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, amerikiečių kariai „reikšmingai prisideda prie NATO rytinio flango saugumo, stiprina atgrasymą ir sąjungininkų gebėjimą greitai bei koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes“.

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Šiemet vasarą, Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę per 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašus skaičius, kaip kad Lietuvoje buvo dislokuojama pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.

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Sunkusis batalionas bus atsakingas už šarvuotąją žvalgybą, stebėjimą ir saugumo užtikrinimą.

Tuo metu inžinerijos batalionas vykdys kovinės inžinerijos užduotis, susijusias su sąjungininkų pajėgų mobilumo užtikrinimu, priešo judėjimo ribojimu ir karių bei karinės technikos apsauga.

Anot KAM, šio bataliono turimi pajėgumai taip pat bus svarbūs rengiant bendras pratybas su Lietuvos kariuomene, tobulinant gynybinių kliūčių įrengimo ir integravimo procedūras bei stiprinant Baltijos gynybos linijos įgyvendinimui reikalingus gebėjimus.

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Naujai atvykę JAV kariai tarnybą atliks Generolo Silvestro Žukausko poligone. Dar praėjusią savaitę paskelbta, jog šio infrastruktūrai ir priimančios šalies paramos paketui iki 2030-ųjų planuojama papildomai skirti daugiau nei 55 mln. eurų.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra teigęs, jog amerikiečių karinis buvimas Lietuvoje yra svarbus kolektyvinės gynybos įsipareigojimo ženklas, todėl siekiama kurti geriausias įmanomas gyvenimo ir treniravimosi sąlygas.

Naujosios JAV karių rotacijos sutikime dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, R. Kaunas, JAV ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald (Kara Makdonald), Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, JAV sausumos pajėgų 1-osios divizijos brigados generolas Kevinas J. Williamsas (Kevinas Dž. Viljamsas), sunkiojo bataliono vadė pulkininkė leitenantė Ingrid Bruning (Ingrid Braning) bei inžinerijos bataliono vadas pulkininkas leitenantas Mike'as Culleris (Maikas Kaleris).

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