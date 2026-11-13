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Pabradės poligono infrastruktūrai JAV kariams iki 2030 metų planuojama skirti daugiau kaip 55 mln. eurų papildomų lėšų

2026-11-13 10:41 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 10:41
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Į Pabradės poligono infrastruktūrą, reikalingą JAV karių tarnybai ir rengimui, Krašto apsaugos ministerija iki 2030-ųjų planuoja papildomai investuoti daugiau nei 55 mln. eurų.

JAV kariai (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Į Pabradės poligono infrastruktūrą, reikalingą JAV karių tarnybai ir rengimui, Krašto apsaugos ministerija iki 2030-ųjų planuoja papildomai investuoti daugiau nei 55 mln. eurų.

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Kaip penktadienį išplatintame pranešime sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, amerikiečių karinis buvimas Lietuvoje yra svarbus kolektyvinės gynybos įsipareigojimo ženklas, todėl siekiama kurti geriausias įmanomas gyvenimo ir treniravimosi sąlygas.

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„Anksčiau priimtas sprendimas išplėsti priimančiosios šalies paramos paketą, pilnai padengiant visus JAV karių buvimo Lietuvoje kaštus, žymi Lietuvos įsipareigojimus NATO kolektyvinei gynybai ir atgrasymui“, – pabrėžė jis.

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Per 35 mln. eurų suplanuota skirti poligono mokymų infrastruktūrai. Anot ministerijos, tai apima šaudyklų, manevravimo zonų išplėtimą, geresnį treniravimosi galimybių užtikrinimą, taip pat sąlygų naudoti elektroninės kovos, bepiločių orlaivių bei kitų technologijų sistemas suteikimą.

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Dar daugiau nei 20 mln. eurų iki 2029 metų numatyta skirti priimančios šalies paramos paketui.

Šiuo metu Generolo Silvestro Žukausko poligone jau įrengtos kareivinės, daugiafunkcis centras su laisvalaikio zona ir mokymo klasėmis, rekonstruota valgykla, karinės technikos aptarnavimo dirbtuvės, sraigtasparnių aikštelės, šunidės.

Skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų.

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Šiemet vasarą, Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę per 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad į Lietuvą atvyks du JAV sausumos pajėgų 1-osios divizijos batalionai – sunkusis ir inžinerinis. Jų dislokavimas oficialiai bus baigtas kitą savaitę.

Tai yra panašus skaičius, kaip kad Lietuvoje buvo dislokuojama pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.

indeliai.lt

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