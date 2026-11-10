Prezidentas: kitą savaitę Lietuvoje bus baigtas naujos JAV karių rotacijos dislokavimas

„Lapkričio 16 dieną 11 valandą Pabradės poligone bus pakelta JAV vėliava. Kitaip tariant, du rotaciniai JAV batalionai bus dislokuoti Lietuvoje“, – prieš vizitą Paryžiuje teigė šalies vadovas prezidento komunikacijos grupės išplatintame vaizdo įraše.
Pasak šalies vadovo, tai Vašingtono įsipareigojimas, kurį jis „įgyvendino 100 procentų“.
JAV kariai Lietuvoje
BNS rašė, kad skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę per 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad į Lietuvą atvyks du jų batalionai.
Tai yra panašus skačius kaip kad Lietuvoje buvo dislokuojama pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
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