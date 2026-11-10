Nausėda išvyksta į Prancūziją, susitiks su Macronu: štai ką aptars

Kaip pranešė prezidentūra, vizitas vyks lapkričio 10–11 dienomis.
Jo metu prezidentai aptars Europos saugumo ir gynybos stiprinimo, paramos Ukrainai bei Europos Sąjungos (ES) darbotvarkės klausimus.
Šalies vadovas taip pat dalyvaus 9-ojo Paryžiaus taikos forumo pagrindinėje diskusijoje „Holding the Line: Sovereignty in the Age of Hybrid Threats“, kurioje diskutuos apie hibridines grėsmes, valstybių suvereniteto ir demokratijos apsaugą.
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