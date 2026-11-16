Į Lietuvą atvykę JAV kariai kreipėsi į lietuvius: „Mūsų buvimas čia siunčia aiškią žinią“

Toks sąjungininkų karių buvimas mūsų šalyje erzina ir Kremlių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad taip yra todėl, jog rusai bijojo, bijo ir bijos Amerikos karinės galios.
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Lietuvoje – apie tūkstantis JAV karių
Po vasarą kilusių dvejonių ir svarstymų, ar Amerikos kariai sugrįš į Lietuvą, dabar jau galima konstatuoti įvykusį faktą – sugrįžo du batalionai, o jų technika jau iškrauta bazėje Pabradėje.
Rotacija vasarą nutrūko, nes Pentagone vyksta peržiūra, kur ir kiek Europoje palikti Amerikos karių. Dalis lietuvių svarstė, ar sutrikusi rotacija reiškia Amerikos išdavystę, ar Donaldas Trumpas neatidavė Baltijos šalių Kremliui. Tad sugrįžusių Amerikos karių pasitikti ir pasveikinti atskubėjo ir prezidentas.
„JAV rotaciniai daliniai vėl sugrįžo į Lietuvą ir yra pasirengę tarnauti kartu su Lietuvos ir kitų tautų atstovais, kurie yra dislokuoti mūsų žemėje. Tam, kad Lietuva būtų saugi, tam, kad Lietuva būtų nepriklausoma ir tam, kad jokie priešai mums nebūtų baisūs“, – sakė G. Nausėda.
„Po visų ilgų dvejonių, abejonių, klausimų šiandien turime faktinę aplinkybę, kad JAV kariai čia, Pabradėje, kur sudarytos vienos geriausių treniravimosi ir apgyvendinimo sąlygų regione, pradeda savo tarnybą devynių mėnesių rotacijai“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Mūsų buvimas čia siunčia aiškią žinią: mes pasiruošę, mes vieningi ir mes stovime petys į petį su mūsų sąjungininkais“, – tikino JAV kariuomenės brigados generolas Philipas DeMontigny.
Du batalionai – iš viso apie tūkstantis Amerikos karių. Vienas batalionas – sunkusis, aprūpintas tankais ir šarvuočiais, kitas – inžinerinis.
Nausėda kalboje dėkojo Trumpui
Amerikos kariai Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų, kai Rusija aneksavo Krymą. Tuomet mūsų šalyje buvo apie 150 amerikiečių karių. 2019-aisiais, per pirmąją D. Trumpo kadenciją, priimtas sprendimas padidinti pajėgas iki maždaug 500 karių. O kai Rusija 2022-aisiais įsiveržė į Ukrainą, jų skaičius išaugo iki tūkstančio.
„Norėčiau padėkoti prezidentui Donaldui Trumpui už jo lyderystę saugant pasaulio saugumą. Čia, Lietuvoje, mes labai vertiname jo tvirtą paramą ir supratimą dėl mūsų saugumo iššūkių“, – sakė G. Nausėda.
O kur Vašingtonas atsiuntė savo karius, amerikiečiams gana iškalbingai priminė R. Kaunas.
„Šiandien mes stovime vos už 12 kilometrų, arba maždaug 7 mylių, nuo sienos su Baltarusija. Tai – NATO rytinis flangas. Čia saugumas nėra vien tik pažadas – tai atsakomybė“, – tikino jis.
Ir nors D. Trumpo politika nepatenkinti žmonės ir net kai kurie apžvalgininkai garsiai svarsto, kad mums iš Amerikos karių nėra jokios naudos, faktas išlieka paprastas:
„Rusija kartais mažiau bijo Europos dėl suprantamų priežasčių, pirmiausia vertindama karinę galią. Tačiau Rusija bijojo, bijo dabar ir bijos ateityje, be jokios abejonės, JAV, kadangi tai yra didžiausia karinė galybė pasaulyje“, – tikino G. Nausėda.
Prašo nuolatinės JAV karinės bazės šalyje
Todėl Kremlius ir vėl eilinį kartą bando Vakarams kelti savo sąlygas, reikalaudamas, kad šie atitrauktų NATO pajėgas iš mūsų regiono.
„Nori primesti mums kažkokius svarstymus apie kažkokias saugumo architektūras Europoje, ir tai yra visiškai nepriimtina. (...) Lietuva buvo, yra ir bus NATO narė, Lietuva buvo, yra ir bendradarbiaus ateityje su NATO sąjungininkais“, – sakė G. Nausėda.
„Mūsų gebėjimas treniruotis drauge, operuoti drauge ir, jeigu prireiks, kovoti drauge siunčia mums aiškią žinią, kad esame vieningi ir pasiruošę apginti kiekvieną Aljanso teritorijos colį“, – kalbėjo kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Lietuva iš Amerikos prašo ne rotacinių pajėgų, o nuolatinės karinės bazės mūsų šalyje. Krašto apsaugos ministerija jau išsiuntė vadinamąjį pasiūlymų paketą į Vašingtoną, tačiau ar tokios bazės sulauksime, nežino niekas. Pavyzdžiui, lenkai jos prašo jau dešimt metų ir panašu, kad tik dabar dėl jos susitars.
„Mūsų regionas iš esmės yra gerokai pasikeitęs, palyginti su tuo, koks buvo prieš dešimt metų. Tad nereikėtų spekuliuoti kažkokiomis datomis, o visą dėmesį sutelkti į bendrą darbą su partneriais ir geriausių rezultatų paiešką“, – sakė R. Kaunas.
Dabar tarnybą Lietuvoje pradedantys Amerikos kariai čia bus iki kitų metų vasaros vidurio. Ar juos iš karto sklandžiai pakeis kita rotacija, neaišku, tačiau kol kas nėra ir jokių ženklų, kad galėtų kilti problemų.
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