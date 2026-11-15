TV3 Žinios. Avarijos Lietuvoje; Ukrainos smūgiai Rusijai; Didesni mokesčiai lietuviams

1988 metais gimusiam automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,31 promilės.
Taip pat TV3 Žiniose – Ukraina šią naktį užkūrė tikrą pragarą Rusijoje esančiame viename didžiausių Europoje naftos pramonės kompleksų. Ekspertų skaičiavimais, per paskutines dvi su puse savaitės – ukrainiečių smūgiai giliai Rusijoje – laikinai kone trečdaliu sumažino rusų naftos perdirbimo pajėgumus.
Taip pat valdantieji tariasi, kaip kitąmet lietuvius apkrauti dar didesniais vadinamaisiais nuodėmės mokesčiais: už lošimą, rūkymą ir gėrimą. Ir mokesčiai didės ne tik svaigalams, bet ir saldintiems gėrimams.
Gėrimų gamintojai ir prekybininkai trina rankomis, kad lietuviai numoja ranka į naująjį mokestį ir pabrangusius gėrimus geria netgi labiau nei anksčiau. Tad šiemet įvestą vadinamąjį cukraus mokestį Finansų ministerija kitais metais siūlo dvigubinti ir viliasi juo bent šiek tiek apkamšyti valstybės biudžeto milijardinę skylę.
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