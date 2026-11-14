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TV3 naujienos > Verslas > Žemė ir ūkis

Biržų rajono ūkininkas atrado aukso gyslą – kuro kainos jam nedaro jokios įtakos: „Viskas įmanoma, tik reikia noro“

2026-11-14 11:45 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-14 11:45
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Per pustrečio šimto hektarų žemės valdantis Biržų rajono ūkininkas prieš kelerius metus pardavė traktorius ir grįžo prie žemdirbystės arkliais. Ūkininkas tikina, kad taip dirbti ne tik ekologiškiau, bet ir ekonomiškiau.

Per pustrečio šimto hektarų žemės valdantis Biržų rajono ūkininkas prieš kelerius metus pardavė traktorius ir grįžo prie žemdirbystės arkliais. Ūkininkas tikina, kad taip dirbti ne tik ekologiškiau, bet ir ekonomiškiau.

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Sako, kad dabar jam visiškai nerūpi rekordus „mušančios“ kuro kainos.

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Žemę dirba arkliais

Biržų rajone pakinkyta stipri trijulė verčia vagą po vagos. Tai – Lietuvos sunkiųjų veislės arkliai.

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„Darbo arkliui dirbt yra normali jo būsena. Pravažiuoja, pailsi, pailsi.“

Jų šeimininkas – Biržų krašto ūkininkas, prieš kelerius metus pardavęs traktorius grįžo prie žemės apdirbimo ir kitų ūkio darbų su arkliais.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Biržų rajono ūkininkas atrado aukso gyslą – kuro kainos jam nedaro jokios įtakos: „Viskas įmanoma, tik reikia noro“

„Ką reikia, tą viską padarom arkliais. Viskas įmanoma, tik reikia noro, netingėti pasimokyti. Ir pirmiausia, aišku, reikia mylėt gyvūną“, – pasakojo ūkininkas Vigantas Indrašius.

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Ne tik mylėti, bet ir gerai valdyti. Ūkininkui tai ne šiaip modernų traktorių vairuoti.

Akivaizdu, kad žemę arti arkliais užtrunka ilgiau nei su traktoriumi, tačiau, kaip sako ūkininkas, ir procesas, ir rezultatas jį daug labiau džiugina.

„Kaip tu supranti pačią žemę, kaip tu supranti jos darbą, kaip tu matai kokybę tos savo išaugintos produkcijos. Kaip tu pats jautiesi galiniame variante“, – pasakojo ūkininkas V. Indrašius.

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Kuro kainos nedaro jokios įtakos ūkiui

Ne mažiau svarbu ūkininkui ir kaip jaučiasi didžiuosius ūkio darbus nudirbantys augintiniai. Kas kelias valandas arkliai ilsisi, pasistiprina. Šeimininkas pasirūpino ir šiuolaikiškais pakinktais ir padargais. Vieną plūgą parsivežė iš Amerikos:

„Jis kainavo 7000 dolerių ten vietoj“

Karvytę ir tris jauniklius laikantis Arminas iš gretimo Mieliūnų kaimo sako, kad arklių aplink seniai nematyti. Visur burzgia traktoriai.

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„Traktoriuje daugiau arkliukų įdėta“, – sakė ūkininkas Arminas Kazlauskas.

Tiesa, ir pats žemdirbys grįžęs prie arklių ūkio darbams, sako daugiau tokių nepažįstantis. Nebent pavieniai maži ūkeliai, kur arkliu  žmonės aparia nedidukus daržus. 

„Pradėjo tuos traktorius kaip vadinu už dyką dalinti, tos visos paramos, sudėtinga nuo to viso atsispirti“, – pasakojo ūkininkas V. Indrašius.

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Tačiau dabar šiam ūkininkui nė motais vis didėjančios kuro kainos.

„Man neįtakoja kuras išvis nieko. Ar brangu, ar nebrangu“, – tikino V. Indrašius.

Kaip tikina ūkininkas, viską ką įmanoma užsiauginti šeimos stalui, jis užsiaugina pats, žemę dirbdamas daug kam pamirštu būdu.

Ūkyje darbuojasi ne tik Lietuvos sunkiųjų veislės arkliai. Bet ir stambieji žemaitukai.

Per 120 veislinių arklių auginantis ūkininkas ne tik žemės darbus nudirba jais. Dalį jų parduoda arklių mylėtojams, dalis iškeliauja maistui į Italiją.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

indeliai.lt

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