Ministras: bus siūloma suvaržyti dirbamos žemės įsigijimus

Kęstutis Mažeika sako, kad šią išimtį reikia arba panaikinti, arba palikti tik galvijų augintojams, nes, pasak jo, dabar išimtimi piktnaudžiaujama.
„Turi atsirasti pokyčiai – kažkada reikia tą brūkšnį užbraukti, nes situacija atrodo grėsmingesnė. (...) Turime šią išimtį eliminuoti arba taikyti tik gyvulininkystės ūkiams, kurie augina pienines karves arba skirtas mėsai. Dėl kitų atvejų reikia diskutuoti arba iš viso atsisakyti išimčių“, – trečiadienį sakė jis Aplinkos apsaugos komitete, kur aptarti ribojimai.
„Matome, kad yra galimybė prisidengti ir turėti lygiagrečiai tuos koncentruotus žemės plotus“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, paukštynų savininkai neturėtų naudotis šia išimtimi: „Paukštynai nesigamina patys pašarų – neaugina javų, grūdų, neperdirba jų į pašarus, o juos nusiperka“.
Jam antrino Aplinkos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas: „Paukštininkystės ūkiams dirbama žemė nėra būtina – jie perkasi pašarus“.
Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis siūlė nustatyti daugiau suvaržymų įsigyjant žemės. Jo duomenimis, ariamos žemės Lietuvoje yra apie 2,2-2,3 mln. ha, o su pievomis – apie 3 mln. hektarų.
Pasak S. Dimaičio, dabar žemės ploto didinimas turint gyvulių yra nesukontroliuojamas: „Kas tuos gyvulius skaičiuoja?“
Tuo metu žemės ūkio viceministras Kęstas Spūdys įsitikinęs, kad Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) turi stebėti, kaip laikomasi reikalavimų.
NŽT Žemės tvarkymo ir administravimo veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Gabrielė Valentaitė teigė, kad jau buvo analizuoti atvejai, kai įsigyta gyvulininkystei plėtoti daugiau žemės nei leidžiama, bet pažeidimų nenustatyta.
G. Valentaitė pranešė, kad pakartotinę analizę planuojama baigti iki metų pabaigos: „Bus aiškinamasi, ar yra pokyčių, kurie leistų žemę valstybei susigrąžinti, nes gyvulių pas jos pirkėjus sumažėję, nes įsigijo sklypus papildomai, atsižvelgiant į gyvulių skaičių“.
BNS rašė, kad Aplinkos ministerija pernai žadėjo aiškintis, kokiu mastu dabar apeinamas ribojimas vienam ūkiui ar su juo susijusiems asmenims valdyti daugiau nei 500 ha žemės. Panašių pažadų buvo ir anksčiau.
2010 metais daugiau nei 500 ha žemės turėjo 430 ūkininkų, o 2020 metais šis skaičius išaugo dar šimtu.
Ribojimas dėl žemės įsigijimo taikomas nuo 2006 metų.