Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kęstutis Mažeika: tranzitu gabenami grūdai uoste bus sulaikomi iki jų kilmės tyrimų rezultatų

2026-09-30 13:38 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 13:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak ministro, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po dviejų savaičių.

Kęstutis Mažeika (nuotr. Dainiaus Labučio)

Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak ministro, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po dviejų savaičių.

REKLAMA
0

„Iki šiol buvo tokia procedūra, kad mėginiai paimami, o grūdai kraunami į laivą ir laivas plaukia į savo galutinį tašką. Dabar bus keičiama tai, kad grūdai turės būti sulaikomi uoste, kol bus gauti galutiniai tyrimų rezultatai“, – Eltai trečiadienį sakė K. Mažeika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak K. Mažeikos, siūlymas grūdus sulaikyti iki tyrimų rezultatų jau suderintas su Teisingumo ministerija, šiuo metu laukiama likusių tarpinstitucinių suderinimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Esminį suderinimą iš Teisingumo ministerijos jau gavome, todėl greičiausiai per penkias dienas sprendimas bus priimtas. Tada jau per dvi savaites šis naujas įsakymas įsigalios“, – pabrėžė ministras.

REKLAMA

Kaip jau skelbta, apie poreikį griežčiau tikrinti pervežamų grūdų kilmę pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės grūdus, gabenamus per Baltijos šalių uostus, tarp kurių gali būti ir kultūrų, pavogtų iš Ukrainos okupuotų teritorijų.

Per aštuonis šių metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė 47 tūkst. tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausia kukurūzų, geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities.

REKLAMA
REKLAMA

Anot uosto vadovo Algio Latako, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės, tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos.

Susisiekimo ministras valstybinei „Lietuvos geležinkelių“ grupei (LTG) yra pavedęs išsiaiškinti visas aplinkybes, kuriomis grupės įmonė „LTG Cargo“ gabena rusiškus grūdus šalies geležinkeliais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Grūdų augintojų asociacijos duomenimis, Latvijos uostai yra didžiausias Baltijos šalių „Achilo kulnas“ – per juos teoriškai galima išvežti apie 7–8 mln. tonų grūdų per metus, realiai – apie 5 mln. tonų.

Anksčiau žemės ūkio ministras įpareigojo Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų