Mažeika: kompensacijoms kailinių žvėrelių verslui pinigų nėra

„Teismo procese ekspertizė atlikta, prašoma apie 64 mln. eurų tam verslui užsidaryti. Tai tikrai skirtinga suma nei buvo numatyta dar praeitos Seimo daugumos. Ir tai signalas, kad tie paskirti 3 mln. eurų yra tikrai labai maža dalis“, – žurnalistams trečiadienį sakė K. Mažeika.
„Svarbu akcentuoti, kad biudžete pinigų nėra numatyta kompensacijoms“, – pabrėžė jis.
Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnes gyvūnų gerovės priemones.
„Laukiame ką Europos Komisija pasakys: ar einame link visiško užsidarymo šitam sektoriui Europoje, ar gyvūnų gerovės kartelės pakėlimo“, – sakė K. Mažeika.
Kaip rašė BNS, Regionų administracinis teismas praėjusį rudenį pradėjo nagrinėti bylą dėl 113 mln. eurų žalos atlyginimo pusšimčiui kailinių žvėrelių ūkių, turinčių nutraukti veiklą. Toliau jis bylą nagrinės lapkritį.
Teismo Šiaulių rūmų pernai spalį pavestą ekspertizę atlikęs ekspertas Tauras Antanas Tupinis nustatė, jog reali galima kiekvieno iš 48 ūkių verslo uždarymo žala siekia 64 mln. eurų.
Pagal Seimo priimtą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nebelikti nuo 2027 metų.
Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.