Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Mažeika žada atleisti NMA vadovą, jei paaiškėtų jo atsakomybė

2026-09-21 14:44 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-21 14:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Fortunatas Dirginčius būtų atleistas, jei paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje.

Kęstutis Mažeika (nuotr. stop kadras)

Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Fortunatas Dirginčius būtų atleistas, jei paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje.

REKLAMA
1

„NMA vadovas yra atsakingas už institucijos veiklą ir korupcijos rizikų valdymą. Jei tyrimo metu bus nustatyta jo atsakomybė ar kitos aplinkybės, dėl kurių jis negalėtų toliau eiti pareigų, sprendimas dėl atleidimo bus priimtas nedelsiant. Šiuo klausimu jokių kompromisų nebus“, – komentare BNS sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu nėra nustatyta faktų, kurie leistų konstatuoti NMA direktoriaus asmeninę atsakomybę už teisėsaugos tiriamą veiką“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją NMA F. Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas.

REKLAMA

Tuo metu teismas jau nušalino NMA direktoriaus pavaduotoją, įtariamąjį Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Įtarimai pareikšti dar keliems NMA darbuotojams. 

Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) du kartus atliko kratas NMA, įskaitant ir įstaigos vadovo F. Dirginčiaus kabinete.

K. Mažeika praėjusią savaitę sakė, kad teisėsaugai pateikus įtarimus įstaigos darbuotojams jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus.

REKLAMA
REKLAMA

Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau pakartojo šią poziciją teigdamas, kad „tie asmenys, kurie figūruoja kažkokiuose tyrimuose, bus nušalinti“.

FNTT veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų