Pamačius, kaip atnaujino seną lietuvių šeimos virtuvę, sunku patikėti: rezultatą pamatykite patys

Vilniuje gyvenančios keturių asmenų šeimos namuose virtuvė yra viena svarbiausių susibūrimo vietų. Čia namiškiai ne tik gamina ir valgo, bet ir įsitaiso ant sofos pažiūrėti televizoriaus, dalijasi dienos įspūdžiais ar planuoja būsimas keliones. Virtuvėje taip pat netrūksta žalumos, nes šeima labai mėgsta augalus.
Daugiau vietos ir gaminimui, ir laisvalaikiui
Pasak IKEA interjero dizainerės Sigos Jasiūtės, atnaujinant 14 kv. m. erdvę norėjosi ne tik ją labiau pritaikyti kasdieniams šeimos poreikiams: rasti patogesnių sprendimų maisto ruošai, buitinei technikai ir daiktų laikymui, bet ir išsaugoti tai, kas šeimai svarbiausia – galimybę jaukiai leisti laiką drauge.
„Virtuvės kūrimas prasideda nuo funkcinio planavimo. Svarbiausia, kad būtų pakankamai vietos maisto ruošai, erdvės laisvai judėti tarp pagrindinių funkcinių zonų: šaldytuvo, plautuvės ir kaitlentės, bei užtektų vietos svarbiausiems maisto produktams ir gaminimo reikmenims laikyti.
Nedidelėse, taip pat ir atvirose erdvėse itin tinka kampinis virtuvės išplanavimas, kuris leidžia funkcionaliai išnaudoti turimą erdvę ir organiškai sujungti ją su svetainės zona“, – pasakoja interjero dizainerė.
Atnaujintoje virtuvėje pasirinkta įmontuojamoji buitinė technika, numatyta vietos spintelėse smulkiems buities prietaisams. Pasak dizainerės, tai leidžia efektyviau išnaudoti stalviršio plotą, paliekant daugiau vietos maisto gaminimui ir išlaikyti stilistinį vientisumą.
Daugiau erdvės būtiniausiems daiktams laikyti
Vienas praktiškiausių sprendimų – apatinėje virtuvės dalyje rinktis daugiau ištraukiamųjų stalčių. Skirtingai nei įprastose spintelėse su lentynomis, juose lengviau matyti visą turinį ir pasiekti net giliau sudėtus puodus, indus ar maisto produktus.
Giliuose stalčiuose taip pat galima įrengti papildomus vidinius stalčius, kurie leidžia dar efektyviau išnaudoti jų plotą ir patogiai sutalpinti daugiau reikalingų daiktų.
Įstatomos lentynos ar kabliukai, ant kurių galima sukabinti puodelius, leidžia sukurti daugiau vietos viršutinėse spintelėse. Taip daiktus jose galima laikyti keliais aukštais – būtiniausius visuomet patogiai turėti po ranka, o rečiau naudojamus laikyti viršutinėse lentynose.
Dizainerė primena nepamiršti ir atliekų rūšiavimo. Dėžių šiukšlėms dydį verta rinktis pagal šeimos įpročius: toms atliekoms, kurių susidaro daugiausia, numatyti talpesnes dėžes, o aiškios etiketės padės visiems namiškiams lengvai susigaudyti rūšiavimo sistemoje.
Jaukus poilsio kampelis virtuvėje
Viena svarbiausių užduočių interjero dizainerėms buvo suplanuoti ir jaukią poilsio bei laisvalaikio zoną. Nors bendras kambario plotas nedidelis, jame atsirado vietos ir valgomojo stalui, minkštai sofai ir net jaukiam knygų bei augalų kampeliui. Vizualiai atskirti poilsio ir virtuvės erdves padėjo didelis minkštas kilimas.
Kadangi virtuvėje prie stalo ne tik valgoma, bet ir ilgai kalbamasi, žaidžiami stalo žaidimai ar planuojamos kelionės, pasirinktos kėdės su paminkštintomis sėdynėmis, kurios yra patogesnės ilgesniam sėdėjimui.
Taip pat atnaujinant šeimos virtuvę siekta sukurti vizualiai erdvesnę aplinką. Tam pasirinkti šviesūs virtuvės baldų fasadai, padedantys atspindėti per langus patenkančią natūralią šviesą.
Ypatingas dėmesys skirtas ir apšvietimui. Po viršutinėmis virtuvės spintelėmis įrengtos LED apšvietimo juostos patogiam gaminimui. Poilsio zonoje jaukumo suteikia švelnią šviesą skleidžiantis grindinis šviestuvas, kuris puikiai tinka jaukiam vakarui su knyga ar geru filmu.
„Toks sprendimas ypač naudingas erdvėse, kuriose natūralios šviesos nėra daug. Šviesios spalvos kuria lengvumo įspūdį, o jaukumo interjerui galima suteikti pasitelkiant tekstilę, apšvietimą ir asmenines detales.
Šiuose namuose tai – šeimos mėgstami kambariniai augalai, kuriuos įkurdinome ant atvirų sieninių lentynų“, – pasakoja drauge atnaujintos virtuvės projektą įgyvendinusi interjero dizainerė Kotryna Kepežinskaitė.
Patarimai, kaip nedidelėje erdvėje praktiškai susikurti bendrą virtuvės ir poilsio zoną
1. Išnaudokite laisvas sienas. Jei virtuvėje trūksta vietos, atkreipkite dėmesį į sienas. Atviros lentynos gali tapti papildoma vieta dažniausiai naudojamiems daiktams, augalams ar mėgstamoms dekoracijoms. Taip atlaisvinsite stalviršį ir išsaugosite daugiau erdvės kasdienei veiklai.
2. Smulkiesiems prietaisams numatykite atskiras vietas. Virdulys, skrudintuvas, trintuvas ir kiti virtuvės prietaisai neretai užima nemažą dalį stalviršio. Planuodami virtuvės baldus iš anksto apgalvokite, kuriuos prietaisus galima laikyti spintelėse ar stalčiuose. Taip turėsite daugiau vietos maistui ruošti.
3. Atliekų rūšiavimą pritaikykite savo įpročiams. Vienodo dydžio rūšiavimo dėžės ne visada yra praktiškiausias pasirinkimas. Įvertinkite, kokių atliekų namuose susidaro daugiausia, ir joms skirkite talpesnes dėžes. Nepamirškite etikečių – jos padės lengviau rūšiuoti.
4. Rinkitės šviesius virtuvės baldus. Jei virtuvėje nedaug natūralios šviesos, šviesūs spintelių fasadai gali padėti sukurti erdvesnės ir šviesesnės patalpos įspūdį. Jie atspindi šviesą ir suteikia interjerui lengvumo.
5. Patogi vieta atsisėsti. Jei prie valgomojo stalo ne tik valgote, bet ir ilgai kalbatės, planuojate keliones ar žaidžiate, rinkitės kėdes su paminkštinta sėdimąja dalimi.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt