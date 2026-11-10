Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kas po kiek?

Norėtumėte pasikeisti akių spalvą? Sužinokite, kiek kainuoja tokia procedūra

2026-11-10 13:18 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 13:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dar vienoje „Kas po kiek?“ laidoje dalyvių laukė ne tik kasdienių paslaugų kainos, bet ir gerokai neįprastesni pasirinkimai. Pirmąją komandą sudarė trys buvusios profesionalios sportininkės – kapitonė Živilė, Gabrielė ir Aušra. Joms iššūkį metė personalo specialistės Brigitos komanda, kurioje taip pat žaidė keliauti ir gaminti mėgstanti Viktorija bei B2B pardavėja Julija.

Norėtumėte pasikeisti akių spalvą? Sužinokite, kiek kainuoja tokia procedūra (nuotr. Adobe Stock)

Dar vienoje „Kas po kiek?“ laidoje dalyvių laukė ne tik kasdienių paslaugų kainos, bet ir gerokai neįprastesni pasirinkimai. Pirmąją komandą sudarė trys buvusios profesionalios sportininkės – kapitonė Živilė, Gabrielė ir Aušra. Joms iššūkį metė personalo specialistės Brigitos komanda, kurioje taip pat žaidė keliauti ir gaminti mėgstanti Viktorija bei B2B pardavėja Julija.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Žaidimas prasidėjo nuo moliūgų sriubos su skrebučiais ingredientų, o vėliau komandoms teko spręsti, kas pigiau – žmogaus kūno užšaldymas po mirties ar jo DNR išsiuntimas į gilųjį kosmosą. Klausimų netrūko ir apie neįprastus aukcionų pirkinius, medžioklės pramogas bei milijonus kainuojančias dovanas. Tačiau vienas klausimas šįkart buvo susijęs su procedūra, galinčia pakeisti žmogaus išvaizdą.

REKLAMA

Živilės komandai buvo užduotas klausimas, kuri iš trijų procedūrų gali kainuoti 2250 Eur. Dalyvės galėjo rinktis iš pilvo riebalų nusiurbimo Lietuvoje, apvaisinimo mėgintuvėlyje su bendra nejautra Lietuvos nevaisingumo klinikoje arba akių spalvos keitimo procedūros Ispanijoje.

Teisingas atsakymas buvo apvaisinimas mėgintuvėlyje. Laidoje taip pat paaiškėjo, kad pilvo riebalų nusiurbimas gali kainuoti apie 1 600 Eur, o norint pakeisti akių spalvą Ispanijoje tektų sumokėti gerokai daugiau – apie 3 700 Eur. Tad už galimybę pakeisti vieną ryškiausių žmogaus išvaizdos bruožų tektų pakloti ne vieną tūkstantį eurų.

REKLAMA
REKLAMA

„Maximos“ rubrikoje klausimą šįkart uždavė Jonavos parduotuvėje dirbanti Odeta. Ji paklausė, kurio produkto kilogramo įprasta kaina „Maximoje“ prieš 10 metų siekė 15,48 Eur. Tarp galimų variantų buvo:

  • kepintos ir sūdytos „Arimex“ pistacijos;
  • šviežia lašišų filė;
  • „Jacobs Krönung“ kava.

Teisingas atsakymas – kava. Šiandien jos įprasta kilogramo kaina siekia 13,99 Eur, taigi yra 1,49 Eur mažesnė nei prieš dešimtmetį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiandien „Maximoje“ pigiau galima įsigyti ir dar daugiau maisto produktų. Pavasarį prekybos tinklas įgyvendino kainų mažinimo revoliuciją, kai vienu metu sumažino daugiau nei 9 tūkst. skirtingų maisto produktų įprastas kainas iki 25 proc. 

REKLAMA

Taip pat šią vasarą „Maxima“ dar labiau sumažino* 500 būtiniausių šviežio maisto prekių įprastas kainas, kurios dabar – visada kaip per akciją. Tai taikoma pienui, sviestui, grietinei, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms, dešrelėms, šviežiai sveriamai ir fasuotai kiaulienai bei kavos pupelėms.

Žiūrėkite „Kas po kiek?“ kiekvieną sekmadienį, 17:30 val. per TV3!

*Į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos buvo dar labiau sumažintos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.

Gairės:
maxima

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
maxima
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų