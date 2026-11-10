Norėtumėte pasikeisti akių spalvą? Sužinokite, kiek kainuoja tokia procedūra

Žaidimas prasidėjo nuo moliūgų sriubos su skrebučiais ingredientų, o vėliau komandoms teko spręsti, kas pigiau – žmogaus kūno užšaldymas po mirties ar jo DNR išsiuntimas į gilųjį kosmosą. Klausimų netrūko ir apie neįprastus aukcionų pirkinius, medžioklės pramogas bei milijonus kainuojančias dovanas. Tačiau vienas klausimas šįkart buvo susijęs su procedūra, galinčia pakeisti žmogaus išvaizdą.
Živilės komandai buvo užduotas klausimas, kuri iš trijų procedūrų gali kainuoti 2250 Eur. Dalyvės galėjo rinktis iš pilvo riebalų nusiurbimo Lietuvoje, apvaisinimo mėgintuvėlyje su bendra nejautra Lietuvos nevaisingumo klinikoje arba akių spalvos keitimo procedūros Ispanijoje.
Teisingas atsakymas buvo apvaisinimas mėgintuvėlyje. Laidoje taip pat paaiškėjo, kad pilvo riebalų nusiurbimas gali kainuoti apie 1 600 Eur, o norint pakeisti akių spalvą Ispanijoje tektų sumokėti gerokai daugiau – apie 3 700 Eur. Tad už galimybę pakeisti vieną ryškiausių žmogaus išvaizdos bruožų tektų pakloti ne vieną tūkstantį eurų.
„Maximos“ rubrikoje klausimą šįkart uždavė Jonavos parduotuvėje dirbanti Odeta. Ji paklausė, kurio produkto kilogramo įprasta kaina „Maximoje“ prieš 10 metų siekė 15,48 Eur. Tarp galimų variantų buvo:
- kepintos ir sūdytos „Arimex“ pistacijos;
- šviežia lašišų filė;
- „Jacobs Krönung“ kava.
Teisingas atsakymas – kava. Šiandien jos įprasta kilogramo kaina siekia 13,99 Eur, taigi yra 1,49 Eur mažesnė nei prieš dešimtmetį.
Šiandien „Maximoje“ pigiau galima įsigyti ir dar daugiau maisto produktų. Pavasarį prekybos tinklas įgyvendino kainų mažinimo revoliuciją, kai vienu metu sumažino daugiau nei 9 tūkst. skirtingų maisto produktų įprastas kainas iki 25 proc.
Taip pat šią vasarą „Maxima“ dar labiau sumažino* 500 būtiniausių šviežio maisto prekių įprastas kainas, kurios dabar – visada kaip per akciją. Tai taikoma pienui, sviestui, grietinei, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms, dešrelėms, šviežiai sveriamai ir fasuotai kiaulienai bei kavos pupelėms.
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*Į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos buvo dar labiau sumažintos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.
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