Kad susilauktų vaiko, Irma su vyru sumokėjo 20 tūkst. eurų, o iš valstybės negavo nė cento: „Jaučiausi pažeminta“

Nenorintys tuoktis, bet svajojantys turėti vaikų, važiuodavo į Rygą ar kitas šalis. Kai kurie politikai piktinasi – gimdant vienišoms moterims, vaikas praranda teisę į tėtį.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Dėl pagalbinio apvaisinimo procedūrų keliavo į Rygą
Vilnietės Irmos namuose vaikšto kalytė Laimė. Tačiau tikroji Irmos ir jo vyro laimė – ant jos rankų. Sūnaus pora susilaukė po poros metų gydymosi pas vaisingumo specialistus. Tačiau kadangi su tuomet gyvenimo draugu jie buvo nesusituokę, sužinojo, kad už pagalbinį apvaisinimą turi mokėti iš savo kišenės
„Mane šitas atsakymas pribloškė, kad negalime, ir čia buvo principinis dalykas, kad mūsų nespaustų“, – sakė vilnietė Irma Pužauskaitė.
Pora nusprendė verčiau už pagalbinio apvaisinimo procedūras sumokėti 20 tūkstančių eurų, nei tuoktis dėl kompensacijos už gydymą.
„Aš nesupratau tokio dalyko, kodėl aš galiu mokėti valstybei, ir valstybė noriai iš manęs ima, bet sako, ne, jūs nesate pakankama, aš tiesiog jaučiausi pažeminta“, – kalbėjo I. Pužauskaitė.
Kadangi iki šiol Lietuvoje nesusituokusiems net ir už savo pinigus negali būti taikomas pagalbinis apvaisinimas, Irma su vyru važiavo procedūrų į Rygą. Beje, galiausiai kilo noras ir santykius įteisinti – sūnus gimė santuokoje.
Į posėdį, kuriame Seimas turi apsispręsti, ar dengti pagalbinio apvaisinimo kaštus ne tik nesusituokusioms poroms, liberalai atriedėjo su tuščiais vežimėliais. Anot politikų, įstatymą priėmus Lietuvoje kasmet gimtų daugiau nei 500 vaikų.
Viktorija Čmilytė-Nielsen siūlo kompensuoti pagalbinį apvaisinimą ne tik poroms, bet ir vienišoms moterims, jei jos turi vaisingumo bėdų. O moterys, kurios vaisingos, bet vienišos, už pagalbinį apvaisinimą sumokėtų iš savo kišenės.
„Iš esmės vos ne skatinamos išvažiuoti iš Lietuvos, arba tartis kažkaip su gydytojais, kad būtų neva nevaisingumo diagnozė“, – minėjo Seimo narė, liberalė V. Čmilytė-Nielsen.
Kai kurie nepritaria vienišų moterų pagalbiniam apvaisinimui
Vis dėlto ne visi politikai sutinka, kad pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas moterims, kurios sveikos ir būdamos vienišos nori susilaukti vaiko.
„Mes šiuo įstatymu skatiname feminizmą, šiuo įstatymu mes sakome visuomenei, kad augti vaikui be tėvo yra normalu. Mano asmenine nuomone, tai yra nenormalu“, – aiškino Seimo narys, „Nemuno aušros“ atstovas Karolis Neimantas.
„Man sveikas protas sako, kad sveikiems žmonėms sveikatos paslaugos nėra būtinos. Būtų labai keista, jei kažkas norėtų operuoti apendicitą ir sakytų operuokite, nors nėra indikacijų“, – pasakojo Seimo narė, demokratė Agnė Širinskienė.
„Esu konservatyvių pažiūrų, nu, bet dabar laikai kitokie, ir tokių atvejų girdime. Bet tegul vis vien vaikas gimsta, reikia manyti, kad gerai bus.“
„O kiek vaikų turi tėčius, kurie visiškai nepateisina tėvystės, tėvo pareigų nevykdo.“
„Natūralus dalykas yra natūralus dalykas. – O jeigu nepavyksta? – Nu ką darysi.“
„Ir senovėje būdavo, kad laukdavo ir be tėčio, ir mama kažkaip tai išlaikydavo. Jeigu ji tik turi lėšų, kodėl ne.“
„Yra seneliai, kurie galėtų atstoti tėčio vaidmenį ar vyro vaidmenį šeimoje.“
„Jie neturės ne tik tėčio, bet neturės dviejų senelių, keturių prosenelių, iš viso bet kokios antros pusės savo kilmės“, – kalbėjo Seimo narys, konservatorius Valdas Rakutis.
Už balsavo 78 Seimo nariai
Vis dėlto Seimas pritarė, kad pagalbinis apvaisinimas būtų kompensuotas nevaisingoms nesusituokusioms poroms ir vienišoms moterims, o sveikos vienišos moterys, kurios nori vaiko, turėtų susimokėti iš savo kišenės.
Vaisingumo specialistai įstatymo pakeitimais džiaugiasi, nes nevaisingų žmonių vis daugėja. Jauniausia Gražinos Bogdanskienės pacientė, kuriai pagelbėjo susilaukti vaikų – 24. Trumpėja ir vaisingumo laikas – gydytojai teko sutikti 30-metę, kuriai prasidėjo menopauzė. Bėda ir su vyru vaisingumu – per 30 metų suprastėjo vyrų sperma.
„Spermos kokybė buvo dvigubai ar daugiau nei dvigubai geresnė. Europa mažina rodiklius, anksčiau sakydavome, 60 milijonų spermatozoidų tai yra norma. Dabar priimti rodikliai 15 milijonų“, – pasakojo Vaisingumo centro vadovė Gražina Bogdanskienė.
Įstatymą dar turi pasirašyti Prezidentas.
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