Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Trečiadienį įvyko dėl vaikų pornografinės medžiagos laikymo savo kompiuteryje teisiamo buvusio Rūdiškių kunigo Ryšardo Peciuno teismas.
Prieš posėdį nuotaikos, kaip sakė pats kunigas, įtemptos.
„Įtampa tikrai didelė. Nes ne kokį ten bananą iš parduotuvės pavogiau, norisi duoti tuos parodymus,“ – sakė kaltinamasis R. Peciunas.
Tik štai duoti parodymus prieš teismą stojusiam kunigui nepavyko jau antrą kartą.
„Neužteko laiko. Per daug buvo klausimų visokiausių, kitų procesinių sprendimų. Tai vienas pasako, tai kitas pasako, tai penktadieniui perkėlėm“, – pasakojo R. Peciunas.
Parodymus davė kita kaltinamoji
Už uždarų durų vykusiame posėdyje savo poziciją spėjo išsakyti tik kartu su kunigu toje pačioje byloje teisiama jo pažįstama Barbara Leščevska. Detalių, nes byla nevieša, moteris atskleisti negali, bet ir toliau laikosi savo pozicijos.
„Ne, nepripažįstu kaltės. Buvo kažkiek tų klausimų, bet jų nebuvo labai daug. Nes panašu, kad aiškiai išdėsčiau viską“, – sakė B. Leščevska.
Ir kunigas R. Peciunas, ir B. Leščevska kaltinami tuo, kad jų kompiuteriuose teisėsaugininkai rado Barbaros sesers jai ir kunigui siųstas savo ir bičiulių vaikų nuotraukas bei vaizdo medžiagą. Kai kuriose mažyliai – be drabužių prie baseino. Ar nusikaltimas yra giminėms bei artimam bičiuliui siųsti tokius savo vaikų atvaizdus ir ar tai gali būti traktuojama kaip pornografija, prokuroras po posėdžio tiesiai šviesiai atsakyti negalėjo. Konkrečiai šios bylos, kol vyksta jos nagrinėjimas, jis nekomentuoja.
„Kiekvienas atvejis yra labai individualus. Kokios tos nuotraukos, kokiu tikslu tai daroma“, – sakė prokuroras Šarūnas Šimonis.
Artimieji neigia, kad vaizdo medžiaga turi būti prilyginama vaikų pornografijai
Byloje – trys nukentėjusieji. Vieno iš nepilnamečių mama, gyvenanti ne Lietuvoje ir R. Peciuną traktuojanti kaip brolį, dar rugpjūtį TV3 Žiniose piktinosi šia byla. Esą ji pati ir R. Peciunui, ir seseriai siuntė savo vaiko nuotraukas tik vienu tikslu – siekdama pasidalyti gražiausiomis šeimos akimirkomis. Ir kad dėl to dvasininkui bus klijuojama pedofilo etiketė, tikrai nemaniusi.
„Ten yra ir video, kur ji neapsirengusi. Buvo prieš tai video, kur ji su maudymuku, bet po to maudymukas buvo šlapias, ir ji trumpai išsirengė. Ten, kai tas video buvo darytas, net neatkreipiau dėmesio, kad ji neapsirengusi. Nėra taip, kad ji išsižiojusi stovi ir kažką rodo. Jokios pornografijos nebuvo“, – teigė kunigo pažįstama.
O kunigui dar teks aiškintis ir dėl virusinių failų, rastų jo paties kompiuteryje. Kunigui gresia iki ketverių metų kalėjimo už, kaip sako prokuroras, apysunkį tyčinį nusikaltimą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.