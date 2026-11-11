Prakalbo naktį į Lietuvą įskridusio drono pažadinti gyventojai: „Toks smūgis, kad net namas sudrebėjo“

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Latvijoje gyventojų sodybų kameros užfiksavo vaizdus, kuriuose matyti ryškūs blyksniai ir girdėti čaižūs garsai.
Eiminiškių kaime, Biržų rajone, nukrito raketos nuolaužos. Pareigūnai užtvėrė privažiavimą, o nuo ankstaus ryto ten budi greitosios medicinos pagalbos medikai ir ugniagesių komanda. Prireikus jie pasirengę reaguoti.
„Sprogimas, gaisras, kitos aplinkybės – gelbėti. (...) Jeigu esame iškviesti, manau, yra kažkas. (...) Oficialiai girdėjau, kad du kartus buvo bandyta sunaikinti droną, bet kiek ieško raketų, ne mūsų kompetencija komentuoti“, – sakė priešgaisrinės tarnybos vadovas Giedrius Mociūnas.
Girdėjo praskriejusius naikintuvus – sudrebėjo net namas
Vietinius ir aplinkinių kaimų gyventojus apie 2 val. nakties pažadino neįprasti garsai.
„Naikintuvas praskrido ir po kelių sekundžių – bumt, lyg kokia plokštė būtų nukritusi iš dangaus. Toks smūgis, kad net namas sudrebėjo. (...) Nepasisekė kažkam numušti, o jie tai yra ne žiopli, tie lakūnai. Gal oras, gal tamsu, gal žemai skrido“, – pasakojo Lebeniškių gyventojas Almantas.
„Nebus kilometro. Tai visai čia pat. Arti, langai jau drebėjo. (...) Tik šviesa, blyksnis buvo ir sprogimas girdėjosi. (...) Kai raketą paleido, tada ir buvo viskas, drono tai negirdėjome“, – dalijosi Lebeniškių gyventojas Mykolas.
„Vienas po kito, vienas ir paskui kitas. O kokio stiprumo jums girdėjosi? Postipris, postipris. Pirmas stipresnis, antras truputį silpnesnis. (...) Niekur niekas nesislėpė, nuėjau miegoti ir viskas“, – sakė Lebeniškių gyventojas Antanas.
„Aš tai taip nusistačiusi: kaip bus, taip bus, nieko nepakeisi, nuo likimo nepabėgsi. (...) Na, kur eisi, kur eisi? Aš tai niekur neisiu iš savo namų. Bus kaip bus, žūsiu, tai žūsiu. (...) Kaip čia taip gali būti? O jis čia vienas nukritęs, sako, dar kitur yra. Čia du nukritę pas mus“, – pasakojo Lebeniškių gyventoja Stasė.
Į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną, kurį bandė numušti Lietuvos oro erdvę saugantys naikintuvai, stebėjimo sistemos pastebėjo naktį iš antradienio į trečiadienį, apie 1 val. nakties.
„Trumpai pabuvęs Lietuvos valstybinėje oro erdvėje, orlaivis išskrido ir kirto sieną su Lenkijos teritorija, o staigiai pakeitęs kursą šiaurės kryptimi judėjo per Lietuvos teritoriją“, – pasakojo Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas.
Iš pradžių perspėjimų dėl drono sulaukė Vilniaus ir Utenos apskričių bei Ignalinos gyventojai. Bepiločiui orlaiviui sugrįžus į Lietuvos teritoriją, perspėjimai pasiekė Marijampolės apskrities, Kauno ir Prienų rajonų, Kauno miesto, Kėdainių, Panevėžio, Radviliškio, Anykščių, Kupiškio, Pasvalio, Biržų ir Pakruojo rajonų gyventojus.
Naikintuvai turėjo galimybę numušti droną virš Kauno miesto, tačiau, įvertinę riziką, kad tai būtų pernelyg pavojinga, šios galimybės atsisakė.
„Orlaivio naikinimas nebuvo galimas, kadangi tai buvo urbanizuota teritorija. Buvo vengiama žalos, kuri galėtų būti padaryta krentant nuolaužoms“, – tikino G. Premeneckas.
„Pakankamai gerai pavyko išplatinti žinutes. Galbūt buvo pavienių atvejų, kai strigo tam tikras skaičius žinučių mūsų abonentams, bet iš esmės gyventojai buvo perspėti. Kai matėme, kad objektas, dronas, nekelia grėsmės, perspėjimai apie pavojų buvo atšaukiami“, – sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Droną bandė numušti 2 kartus
Kai Kauno miesto gyventojams nebeliko grėsmės, kariuomenė bandė numušti droną du kartus. Naikintuvai panaudojo dvi raketas. Viena iš jų į taikinį nepataikė ir susinaikino, o jos liekanos nukrito Biržų rajone.
„Sąlygos šiek tiek pablogėjo, todėl naikintuvams reikėjo atlikti keletą užėjimų ant taikinio, kol pavyko prisitaikyti. Sąlygoms leidus buvo atlikti šūviai, bet dėl įvairių aplinkybių, kurių aš čia dabar nevardinsiu, dronas nebuvo numuštas“, – tikino V. Vitkauskas.
Apie antrąją raketą informacija šiandien ryte nebuvo skelbiama. Situaciją popiet patikslino Lietuvos kariuomenės vadas.
„Orlaivis su raketa saugiai nusileido ant žemės, ir dabar jau yra tos šalies, kuri vykdė oro gynybos misiją, reikalas išsiaiškinti, kas atsitiko su ja“, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
„Karinės oro pajėgos reagavo tinkamai. Apie skrendantį bepilotį orlaivį, droną, buvome informuoti iš Baltarusijos pusės. Reagavome atitinkamai. Žinoma, visko yra, komentarų visokių bus, bet, manau, pareigūnai tinkamai atliko savo darbą“, – sakė Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Tai nebuvo vienintelis dronas, kurį stebėjo kariuomenė. Dar trys bepiločiai orlaiviai antradienį, apie 23 val., buvo pastebėti skrendantys Baltarusijos teritorijoje. Jie judėjo šiaurės rytų kryptimi, tačiau Lietuvos sienos nekirto.
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