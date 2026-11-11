Iš Nausėdos – reakcija po naktinio drono incidento: pasiuntė žinią gyventojams

„Valstybės gynimo taryba yra patvirtinusi kuo operatyvesnį gyventojų įspėjimą apie oro atakos pavojų, kad žmonės turėtų kuo daugiau laiko apsisaugoti. Įspėjimo sistema šį kartą taip ir suveikė“, – savo įraše socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė prezidentas.
Anot G. Nausėdos, Lietuvos oro erdvės stebėjimo sistema dronus fiksavo dar jiems skrendant šalies oro erdvės link. Vienam jų įskridus į Lietuvos teritoriją, jį sekė į orą pakilę sąjungininkų naikintuvai.
Nausėda: gyventojų perspėjimo apie oro pavojų sistema suveikė taip, kaip numatyta
Prezidentas pripažino, kad naktiniai pavojaus signalai gyventojų telefonuose gali kelti nerimą, tačiau pabrėžė jų svarbą.
„Suprantama, kad naktiniai pavojaus signalai mūsų telefonuose gali neraminti. Bet jų reikia tam, kad būtume laiku informuoti ir pasiruošę“, – rašė jis.
G. Nausėda taip pat įspėjo, kad kol tęsiasi Rusijos karas prieš Ukrainą, kovinių dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją gali kartotis.
NKVC vadovas: gyventojus apie oro pavojų perspėti pavyko, būta pavienių sutrikimų
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad naktį dėl Lietuvos link skridusių dronų gyventojus apie oro pavojų perspėti pavyko, nors siunčiant pranešimus pasitaikė pavienių sutrikimų.
„Pakankamai gerai pavyko žinutes išplatinti, buvo galbūt pavienių atvejų, kuomet strigo tam tikras skaičius žinučių mūsų abonentams, bet iš esmės pasiekė“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Vitkauskas.
Pasak jo, pagrindinis institucijų rūpestis buvo laiku perspėti gyventojus ir užtikrinti, kad informacija pasiektų tas teritorijas, kurioms galėjo kilti grėsmė.
NKVC vadovo teigimu, paaiškėjus, kad objektai nebekelia pavojaus, perspėjimai buvo atšaukiami.
V. Vitkauskas taip pat teigė, kad praėjusi naktis buvo viena neramiausių.
„Ši naktis buvo tikrai turbūt neramiausia per visą mūsų istoriją, vien dėl to, kad du epizodai su dronais, bet prieš tai mes turėjom ir meteorologinių balionų pliūpsnį“, – kalbėjo jis.
Anot NKVC vadovo, naktį užfiksuota apie dešimt meteorologinių balionų žymų, todėl Vilniaus oro uoste buvo apribotas lėktuvų tūpimas, tačiau orlaiviams kilti buvo leidžiama.
Kaip skelbė BNS, į Lietuvos oro erdvę naktį iš antradienio į trečiadienį įskridusį droną NATO naikintuvai bandė numušti du kartus, tačiau nesėkmingai.
Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko teigimu, dronas iš pradžių pastebėtas netoli Kauno, tačiau dėl galimo pavojaus gyventojams jo naikinti nebandyta.
Vėliau, bepiločiui skrendant Panevėžio link, naikintuvai du kartus mėgino jį numušti. Vienos į taikinį nepataikiusios raketos liekanos nukrito Biržų rajone.
Kaip rašė BNS, iš viso naktį regione ramybę drumstė keturi dronai, į Lietuvą buvo įskridęs vienas iš jų. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, labiausiai tikėtina, jog tai buvo ukrainietiški dronai, turėję atakuoti Rusijos objektus, tačiau nukrypę nuo kurso.
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