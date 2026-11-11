Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš ministro Kauno – naujausia žinia: „Labai tikėtina, kad kai kurie dronai buvo paveikti radijo kovos“

2026-11-11 09:12 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 09:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos oro erdvę trečiadienio naktį kirtęs neatpažintas objektas, tikėtina, dronas, galėjo nukrypti nuo kurso dėl Rusijos naudojamų elektroninės kovos priemonių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu Lietuvos kariuomenės naikintuvai vykdė oro gynybos misiją ir bandė objektą neutralizuoti.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos oro erdvę trečiadienio naktį kirtęs neatpažintas objektas, tikėtina, dronas, galėjo nukrypti nuo kurso dėl Rusijos naudojamų elektroninės kovos priemonių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu Lietuvos kariuomenės naikintuvai vykdė oro gynybos misiją ir bandė objektą neutralizuoti.

REKLAMA
1

„Lietuvos kariuomenės, Karinių oro pajėgų duomenimis, buvo vykdoma oro gynybos misija. Kadangi Lietuvos oro erdvėje skrido vienas neatpažintas objektas, tikėtina, kad tai yra dronas. Pagal visus parametrus tai turėtų būti dronas ir buvo bandyta jį neutralizuoti“, – trečiadienį LRT televizijai sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak R. Kauno, informacija apie neatpažintus objektus iš Baltarusijos pusės Lietuvos kariuomenei perduota antradienį 22 val. 47 min. Tam buvo pasitelkta techninė linija, kuria Baltarusija periodiškai informuoja apie Lietuvos link skrendančius objektus.

REKLAMA
REKLAMA

Ministro teigimu, dalis pradėtų fiksuoti objektų Lietuvos oro erdvės nepasiekė ir pasuko Latvijos bei Rusijos kryptimis. Tuo metu vienas objektas iš Baltarusijos į Lietuvos oro erdvę įskrido apie 23 valandą. Jis, pasak R. Kauno, Lietuvos oro erdvėje išbuvo apie penkias minutes, kirto Lenkijos pasienio ruožą Suvalkų koridoriaus kryptimi, o vėliau vėl pasuko per Lietuvos teritoriją.

REKLAMA

R. Kaunas taip pat patvirtino, kad visą šį laiką oro gynybos misiją vykdę naikintuvai buvo ore, sekė objektą ir ėmėsi reikalingų priemonių.

„Tikėtina, kad taip yra, kadangi Rusijos sukeltas karas įtakoja ir mūsų regioną, tai ir Lietuvą, ir Latviją, ir Estiją, ir tą pačią Lenkiją. Ir kadangi buvo vykdyta karinė operacija į Rusijos taikinius, labai tikėtina, kad kai kurie dronai buvo paveikti radijo kovos, elektroninės kovos priemonėmis ir nukrypo nuo kurso, skrido per NATO teritoriją“, – kalbėjo ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad šiuo metu vyksta techninis informacijos derinimas su kaimyninėmis valstybėmis – Lenkija, Latvija ir Estija. Anot R. Kauno, naktį buvo atakuojamas Rusijos Ust Lugos terminalas, todėl neatmetama, kad regione vyko operacija prieš Rusijos taikinius.

Ministras ragino neskubėti daryti išankstinių išvadų dėl prie Biržų rastų, kaip skelbta, iš NATO naikintuvo paleistos raketos nuolaužų. Pasak jo, visa informacija dar tikrinama ir tikslinama, o technines įvykio detales vėliau turėtų pakomentuoti Lietuvos kariuomenė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Oro pavojaus informavimo sistemą dar vertins

R. Kaunas taip pat teigė kol kas negalintis įvertinti, ar visi gyventojai, kuriems naktį buvo paskelbtas oro pavojus, spėjo pasiekti priedangas. Anot jo, šiuos klausimus geriau galėtų pakomentuoti Nacionalinis krizių valdymo centras.

Ministras nurodė, kad dar per anksti vertinti ir gyventojų informavimo algoritmą, tačiau, remiantis viešais pranešimais, regionų gyventojai buvo informuojami.

REKLAMA

„Visada peržiūrime, susirinkę visus duomenis ir ieškodami neatitikimų, tikslumo. Taip kad ir šie atvejai nebus kažkas išskirtinio. Lygiai taip pat susirinkę visą informaciją pasižiūrėsime ir įvertinsime“, – sakė jis.

Ministras taip pat patvirtino, kad naktį fiksuota ne vien oro erdvės pažeidimų – regione skraidė ir oro balionai. Dėl jų veiklos laikinai buvo sustabdytas Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas.

REKLAMA

Anot R. Kauno, surinkus visų radarų duomenis ir informaciją iš kaimyninių valstybių, Lietuvos kariuomenė galės išsamiau įvertinti nakties įvykius ir atsakyti į papildomus klausimus.

ELTA primena, kad trečiadienio naktį vienoje po kitos Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos savivaldybių buvo paskelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni. 

Tikėtino oro pavojaus grėsmė taip pat skelbta Kėdainių rajone, Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. Tai reiškė, kad gyventojai turėjo eiti į priedangas ar kitas saugias vietas. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)
Robertas Kaunas: Baltarusija įspėjo apie Lietuvos link skrendančius galimai dronus (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų