Iš ministro Kauno – naujausia žinia: „Labai tikėtina, kad kai kurie dronai buvo paveikti radijo kovos“

„Lietuvos kariuomenės, Karinių oro pajėgų duomenimis, buvo vykdoma oro gynybos misija. Kadangi Lietuvos oro erdvėje skrido vienas neatpažintas objektas, tikėtina, kad tai yra dronas. Pagal visus parametrus tai turėtų būti dronas ir buvo bandyta jį neutralizuoti“, – trečiadienį LRT televizijai sakė ministras.
Pasak R. Kauno, informacija apie neatpažintus objektus iš Baltarusijos pusės Lietuvos kariuomenei perduota antradienį 22 val. 47 min. Tam buvo pasitelkta techninė linija, kuria Baltarusija periodiškai informuoja apie Lietuvos link skrendančius objektus.
Ministro teigimu, dalis pradėtų fiksuoti objektų Lietuvos oro erdvės nepasiekė ir pasuko Latvijos bei Rusijos kryptimis. Tuo metu vienas objektas iš Baltarusijos į Lietuvos oro erdvę įskrido apie 23 valandą. Jis, pasak R. Kauno, Lietuvos oro erdvėje išbuvo apie penkias minutes, kirto Lenkijos pasienio ruožą Suvalkų koridoriaus kryptimi, o vėliau vėl pasuko per Lietuvos teritoriją.
R. Kaunas taip pat patvirtino, kad visą šį laiką oro gynybos misiją vykdę naikintuvai buvo ore, sekė objektą ir ėmėsi reikalingų priemonių.
„Tikėtina, kad taip yra, kadangi Rusijos sukeltas karas įtakoja ir mūsų regioną, tai ir Lietuvą, ir Latviją, ir Estiją, ir tą pačią Lenkiją. Ir kadangi buvo vykdyta karinė operacija į Rusijos taikinius, labai tikėtina, kad kai kurie dronai buvo paveikti radijo kovos, elektroninės kovos priemonėmis ir nukrypo nuo kurso, skrido per NATO teritoriją“, – kalbėjo ministras.
Jis pridūrė, kad šiuo metu vyksta techninis informacijos derinimas su kaimyninėmis valstybėmis – Lenkija, Latvija ir Estija. Anot R. Kauno, naktį buvo atakuojamas Rusijos Ust Lugos terminalas, todėl neatmetama, kad regione vyko operacija prieš Rusijos taikinius.
Ministras ragino neskubėti daryti išankstinių išvadų dėl prie Biržų rastų, kaip skelbta, iš NATO naikintuvo paleistos raketos nuolaužų. Pasak jo, visa informacija dar tikrinama ir tikslinama, o technines įvykio detales vėliau turėtų pakomentuoti Lietuvos kariuomenė.
Oro pavojaus informavimo sistemą dar vertins
R. Kaunas taip pat teigė kol kas negalintis įvertinti, ar visi gyventojai, kuriems naktį buvo paskelbtas oro pavojus, spėjo pasiekti priedangas. Anot jo, šiuos klausimus geriau galėtų pakomentuoti Nacionalinis krizių valdymo centras.
Ministras nurodė, kad dar per anksti vertinti ir gyventojų informavimo algoritmą, tačiau, remiantis viešais pranešimais, regionų gyventojai buvo informuojami.
„Visada peržiūrime, susirinkę visus duomenis ir ieškodami neatitikimų, tikslumo. Taip kad ir šie atvejai nebus kažkas išskirtinio. Lygiai taip pat susirinkę visą informaciją pasižiūrėsime ir įvertinsime“, – sakė jis.
Ministras taip pat patvirtino, kad naktį fiksuota ne vien oro erdvės pažeidimų – regione skraidė ir oro balionai. Dėl jų veiklos laikinai buvo sustabdytas Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas.
Anot R. Kauno, surinkus visų radarų duomenis ir informaciją iš kaimyninių valstybių, Lietuvos kariuomenė galės išsamiau įvertinti nakties įvykius ir atsakyti į papildomus klausimus.
ELTA primena, kad trečiadienio naktį vienoje po kitos Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos savivaldybių buvo paskelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni.
Tikėtino oro pavojaus grėsmė taip pat skelbta Kėdainių rajone, Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. Tai reiškė, kad gyventojai turėjo eiti į priedangas ar kitas saugias vietas.
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