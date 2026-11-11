Robertas Kaunas: Baltarusija įspėjo apie Lietuvos link skrendančius galimai dronus

Pasak jo, įspėjimas gautas prieš 23 valandą, tada buvo paskelbtas geltonas įspėjimo signalas Vilniaus ir Utenos apskrityse, tačiau objektai Lietuvos sienos galop nekirto.
„22 val. 47 min. buvo gauta info iš Baltarusijos pusės technine linija, kad Lietuvos link skrenda neatpažinti objektai, kuriuos Baltarusija bando neutralizuoti. (...) Objektai neįskrido į Lietuvos oro erdvę, jie nusuko link Latvijos ir Rusijos“, – LRT televizijai trečiadienį sakė R. Kaunas.
Po vidurnakčio jau kitas dronas įskrido į Lietuvos teritoriją, išbuvo joje kelias minutes, tada įskrido į Lenkiją, tada grįžo į Lietuvą ir skrisdamas virš šalies teritorijos kirto Latvijos sieną.
R. Kaunas patvirtino, kad visuose regionuose, kur skrido objektas, buvo paskelbti raudoni ir geltoni oro pavojaus perspėjimai.
Paleistos raketos nuolaužos buvo rastos netoli Biržų
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau trečiadienį paskelbė, kad naktį regione ramybė drumstė keturi dronai. Virš Lietuvos skridusio bepiločio NATO naikintuvams numušti nepavyko, paleistos raketos nuolaužos buvo rastos netoli Biržų.
Pasak R. Kauno, labiausiai tikėtina, kad tai buvo ukrainietiški dronai, turėję atakuoti Ust Lugos uostą ir kitus Rusijos regionus, bet nukrypę nuo kurso.
Ministro teigimu, aiškinantis incidentų aplinkybes bendradarbiaujama su Lenkija, Latvija ir Estija.
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