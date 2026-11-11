Oro pavojus gąsdino ne tik lietuvius: perspėjimai skelbti ir Latvijoje, ir Estijoje

Trečiadienį po vidurnakčio raudonas oro pavojus paskelbtas Druskininkų ir Lazdijų rajonuose, vėliau – Marijampolės apskrityje, dalyje Kauno ir Panevėžio apskričių. Dėl galimo oro pavojaus iš Šiaulių buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad Lietuvoje ramybę buvo sudrumstę du skirtingi objektai.
Oro pavojus – daugelyje Rytų ir Vidurio Latvijos savivaldybių
Trečiadienio ankstų rytą Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) paskelbė kelis perspėjimus dėl grėsmės Latvijos oro erdvei, pranešė Latvijos televizija.
Naktį daugelyje Rytų ir Vidurio Latvijos savivaldybių galiojo geltonojo ir oranžinio lygio perspėjimai. Įvairiu metu jie buvo paskelbti Ludzos, Kraslavos, Aukštutinės Daugavos, Balvų, Aizkrauklės, Jekabpilio, Madonos, Cėsių, Smiltenės ir Gulbenės savivaldybėse. Panašūs perspėjimai buvo paskelbti ir kai kuriose Estijos vietovėse.
Vėliau perspėjimai buvo atšaukiami, kartais praėjus vos kelioms minutėms, nes atrodė, kad dronų keliama grėsmė kyla įvairiose šalies vietose.
Paveiktų teritorijų gyventojai į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimo pranešimus.
NBS pranešė, kad Baltijos šalių oro erdvėje buvo aktyvuoti dronai perėmėjai, oro gynybos padaliniai ir NATO oro policijos naikintuvai.
Kol kas nėra informacijos, kiek dronų sukėlė šiuos incidentus ir ar kuris nors iš jų sudužo arba buvo numuštas.
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