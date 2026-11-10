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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskelbus apie tikėtiną oro pavojų – LT72 sutrikimai

Papildyta 23.34 val.
2026-11-10 23:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 23:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Paskelbus tikėtiną oro pavojų, strigo arba neveikė svetainė LT72.lt, kur turi būti skelbiama svarbiausia informacija. Daliai žmonių taip pat strigo programėlė.

LT72 programėlė (nuotr. Josvydo Elinsko)

Paskelbus tikėtiną oro pavojų, strigo arba neveikė svetainė LT72.lt, kur turi būti skelbiama svarbiausia informacija. Daliai žmonių taip pat strigo programėlė.

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23:15 val. svetainė LT72.lt neveikė arba labai strigo. Daliai žmonių taip pat strigo programėlė.

Lietuvoje – tikėtinas oro pavojus

Antradienio vakarą paskelbtas tikėtinas oro pavojus (perspėjimas – geltona). Tai reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti saugią vietą ar priedangą, tačiau slėptis kol kas nereikia.

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Perspėjimas išsiųstas Utenos ir Vilniaus apskritims. Apie 23:45 val. paskelbta, kad pavojaus nebėra – baltas signalas.

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Koks objektas įskrido, kol kas nenustatyta. Fiksuojama, kad jis įskrido iš Baltarusijos pusės.

Objektas pajudėjo Ignalinos link. Iš Šiaulių aviacijos bazės pakelti naikintuvai.

Tuo metu Latvijoje paskelbtas pavojus Ludzos savivaldybės oro erdvėje.

Ką reiškia spalvos?

GELTONA – nusimatyti saugias vietas ir priedangas.

RAUDONA – nedelsiant eiti į saugias vietas ir priedangas.

GELTONA PO RAUDONOS – likti saugiose vietose ir priedangose.

BALTA – galima palikti saugias vietas ir priedangas.

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