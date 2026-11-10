Paskelbus apie tikėtiną oro pavojų – LT72 sutrikimai

23:15 val. svetainė LT72.lt neveikė arba labai strigo. Daliai žmonių taip pat strigo programėlė.
Lietuvoje – tikėtinas oro pavojus
Antradienio vakarą paskelbtas tikėtinas oro pavojus (perspėjimas – geltona). Tai reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti saugią vietą ar priedangą, tačiau slėptis kol kas nereikia.
Perspėjimas išsiųstas Utenos ir Vilniaus apskritims. Apie 23:45 val. paskelbta, kad pavojaus nebėra – baltas signalas.
Koks objektas įskrido, kol kas nenustatyta. Fiksuojama, kad jis įskrido iš Baltarusijos pusės.
Objektas pajudėjo Ignalinos link. Iš Šiaulių aviacijos bazės pakelti naikintuvai.
Tuo metu Latvijoje paskelbtas pavojus Ludzos savivaldybės oro erdvėje.
Ką reiškia spalvos?
GELTONA – nusimatyti saugias vietas ir priedangas.
RAUDONA – nedelsiant eiti į saugias vietas ir priedangas.
GELTONA PO RAUDONOS – likti saugiose vietose ir priedangose.
BALTA – galima palikti saugias vietas ir priedangas.
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