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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Perspėjimai dėl pavojaus Latvijoje: gyventojai sulaukė pranešimų

2026-11-11 06:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-11 06:25
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Trečiadienio ankstų rytą Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) paskelbė kelis perspėjimus dėl grėsmės Latvijos oro erdvei, pranešė Latvijos televizija.

Latvijos vėliava (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Trečiadienio ankstų rytą Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) paskelbė kelis perspėjimus dėl grėsmės Latvijos oro erdvei, pranešė Latvijos televizija.

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Naktį daugelyje Rytų ir Vidurio Latvijos savivaldybių galiojo geltonojo ir oranžinio lygio perspėjimai. Įvairiu metu jie buvo paskelbti Ludzos, Kraslavos, Aukštutinės Daugavos, Balvų, Aizkrauklės, Jekabpilio, Madonos, Cėsių, Smiltenės ir Gulbenės savivaldybėse.

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Vėliau perspėjimai buvo atšaukiami, kartais praėjus vos kelioms minutėms, nes atrodė, kad dronų keliama grėsmė kyla įvairiose šalies vietose.

Sulaukė perspėjimų

Paveiktų teritorijų gyventojai į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimo pranešimus.

NBS pranešė, kad Baltijos šalių oro erdvėje buvo aktyvuoti dronai perėmėjai, oro gynybos padaliniai ir NATO oro policijos naikintuvai.

Kol kas nėra informacijos, kiek dronų sukėlė šiuos incidentus ir ar kuris nors iš jų sudužo arba buvo numuštas.

Panašūs perspėjimai buvo paskelbti ir kai kuriose Estijos ir Lietuvos vietovėse.

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