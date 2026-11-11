Užfiksuoti vaizdo įrašai skrendančio drono ir naikintuvų – gyventojų akimis: pamatykite patys

Kaip pranešama, tarnybos tiria piliečių pranešimus, įspėjusius apie pastebėtus įtartinus objektus.
Gyventojai fiksavo drono garsus
Socialiniuose tinkluose plinta vaizdai, kuriuose gyventojai teigia užfiksavę greta jų namų girdėtą bepiločio orlaivio ūžesį.
„Kapčiamiesčio apylinkės. 00:45 val. Užfiksuotas dronas. Nuskrido Lenkijos-Baltarusijos kryptimi“, – rašė Darius, pasidalinęs vaizdo įrašu „Facebook“.
Atlikėjas Radži Aleksandrovič taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame galimai girdimas drono garsas.
„Skraido“, – įraše rašė jis.
Premjeras: nepavykus numušti drono, prie Biržų rastos NATO naikintuvo paleistos raketos nuolaužos
Prie Biržų trečiadienį buvo rastos NATO naikintuvo paleistos raketos nuolaužos, trečiadienį pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Anksčiau skelbta, kad oro gynybos naikintuvams nepavyko numušti virš Lietuvos naktį skridusio drono.
„Taikinį bandyta neutralizuoti. Prie Biržų, pirminiais duomenimis, rastos iš NATO naikintuvo paleistos raketos nuolaužos“, – feisbuke rašė ministras pirmininkas.
Pasak jo, tarnybų duomenys rodo, jog naktį regione buvo fiksuoti keturi bepiločiai orlaiviai, dešimtys kontrabandinių balionų atžymų radaruose.
Lietuvos teritoriją praskrido vienas dronas. Antradienio vakarą ir trečiadienio naktį dėl bepiločių grėsmės įvairiuose šalies regionuose buvo skelbiami perspėjimai dėl oro pavojaus.
M. Sinkevičius prašė gyventojų, radusių įtartinus objektus, prie jų nesiartinti, neliesti ir pranešti tarnyboms.
„Šios nakties įvykiai bus išsamiai nagrinėjami“, – sakė premjeras.
Nacionalinis krizių valdymo centras ir kariuomenė vėliau trečiadienį žada išsamiau pakomentuoti situaciją.
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