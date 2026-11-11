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Iš Sinkevičiaus – svarbus perspėjimas gyventojams dėl drono incidento Lietuvoje

2026-11-11 08:17 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-11 08:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praėjusią naktį Lietuvoje užfiksavus du su bepiločiais orlaiviais susijusius incidentus, į gyventojus kreipėsi premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Iš Sinkevičiaus – svarbus perspėjimas gyventojams dėl drono incidento Lietuvoje

Praėjusią naktį Lietuvoje užfiksavus du su bepiločiais orlaiviais susijusius incidentus, į gyventojus kreipėsi premjeras Mindaugas Sinkevičius.

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„Sudėtinga naktis“, – trečiadienio rytą „Facebook“ rašė M. Sinkevičius.

Toliau jis dėstė, kreipdamasis į gyventojus: „Pagal naujausią NKVC informaciją, regione fiksuoti 4 dronai, dešimtys balionų atžymų. Vienas dronas praskrido Lietuvos teritoriją. Taikinį bandyta neutralizuoti. Prie Biržų, pirminiais duomenimis, rastos iš NATO naikintuvo paleistos raketos nuolaužos.

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Prašau gyventojų, radusių įtartinų objektų, saugoti save – nesiartinti, jų neliesti ir pranešti tarnyboms numeriu 112. Ačiū visiems, kurie šią naktį tarnyboms pranešė apie pastebėtus įtartinus objektus.

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Šios nakties įvykiai bus išsamiai nagrinėjami“.

Iš NKVC vadovo – žinia po neramios nakties Lietuvoje

 Lietuvoje praėjusią naktį fiksuoti du su bepiločiais orlaiviais susiję incidentai. Pirmuoju atveju trys dronai buvo pastebėti Baltarusijos teritorijoje, o antrojo epizodo metu vienas dronas iš Baltarusijos pateko į Lietuvos oro erdvę, perskrido dalį šalies ir ties Pasvaliu ją paliko, pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.

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„Į Lietuvos teritoriją įskrido vienas, greičiausiai, dronas – toks yra pirminis patvirtinimas. Čia kalbame apie antrą epizodą, kai į pietinę Lietuvos pusę įskrido dronas iš Baltarusijos pusės. Jis pateko į Lietuvos teritoriją ties Druskininkais. Tikėtina, jis trumpam įskrido į Lenkijos teritoriją ir iš ten pasuko į Šiaurės Lietuvą per Marijampolę, Kauno apskritį, Panevėžio ir maždaug ties Pasvaliu paliko oro erdvę“, – LRT radijui trečiadienio rytą kalbėjo V. Vitkauskas.

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Tuo metu pirmasis atvejis apie 23 val. buvo fiksuotas Baltarusijos teritorijoje. Pasak NKVC vadovo, Baltarusijoje buvo pastebėti galimai trys dronai, kurie į Lietuvos teritoriją nepateko.

„Vienas iš jų pateko į Latviją, po to įskrido į Rusijos šiaurinę dalį“, – pažymėjo V. Vitkauskas.

Į Lietuvą įskridusio bepiločio orlaivio paieškai iš Šiaulių buvo pakelti NATO naikintuvai. Anot V. Vitkausko, jie aptiko objektą, tačiau jo numušti nepavyko.

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„Naikintuvai buvo aptikę objektą, turėjo gana arti kontaktą, bet kodėl nepavyko numušimas, palaukime komentarų iš mūsų karinių oro pajėgų“, – sakė NKVC vadovas.

Oro uostų veiklą trikdė ir oro balionai

Dar prieš trečiadienio naktį fiksuotą incidentą su dronu antradienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostų veiklą sutrikdė ir oro balionai.

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Pasak V. Vitkausko, pirmųjų įspėjimų apie galimą skrydžių trikdymą dėl balionų sulaukta apie 21.30 val.

„Buvo visas kompleksas problemų. Viskas prasidėjo nuo balionų, nes apie 21.30 val. sulaukėme indikacijų apie balionus, kad gali būti grėsti sutrikdymai. Pirminis oro uosto uždarymas Vilniuje, o paskui ir Kaune, įvyko būtent dėl balionų“, – teigė NKVC vadovas.

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Visgi vėliau, jo teigimu, situacija eskalavosi dėl į Lietuvos teritoriją įskridusio drono, todėl oro erdvė buvo uždaryta dar kartą.

Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad daliniai oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti 21.21 val. ir truko iki 21.56 val. 

Ribojimai paveikė tris skrydžius ir 465 keleivių. Anot bendrovės Lietuvos oro uostai, vienas privatus orlaivis buvo nukreiptas į Kauno oro uostą, taip pat vėlavo skrydžiai į Hurgadą ir iš Nicos.

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Kauno oro uosto veikla laikinai buvo sustabdyta nuo 21.47 val. iki 23.45 val.

ELTA primena, kad trečiadienio naktį vienoje po kitos Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos savivaldybių buvo paskelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni. 

Tikėtino oro pavojaus grėsmė taip pat skelbta Kėdainių rajone, Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. Tai reiškė, kad gyventojai turėjo eiti į priedangas ar kitas saugias vietas. 

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