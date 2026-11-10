Banchi – apie sugrįžimą į Milaną ir esminius tikslus

Jau šią savaitę, ketvirtadienį, Milano klubo laukia Eurolygos akistata su Kauno „Žalgiriu“.
„Visų pirma, buvo labai svarbu vėl pamatyti pažįstamus veidus. Tikiuosi, kad tai paspartins mano adaptaciją naujoje aplinkoje, kurioje noriu būti varomoji jėga, o ne stabdis. Todėl būtina kuo greičiau pradėti siekti rezultatų. Mūsų laukia itin svarbios Eurolygos rungtynės, tad mano užduotis – padėti komandai, kad jau nuo pirmojo vakaro, kai žengsime ant savo arenos parketo, būtume konkurencingi. Nėra vietos niekam kitam – nei nostalgijai, nei prisiminimams, nei bandymams ieškoti paralelių su situacija, kuri iš esmės skiriasi nuo tos, kurią patyriau prieš 12–13 metų“, – kalbą pradėjo italas.
Jis įvardijo, kokius tikslus ir lūkesčius iškėlė komandos valdžia.
„Klubas paprašė manęs iš naujo suvienyti komandą, trenerių štabą ir kartu susigrąžinti sirgalių šilumą bei palaikymą. Laimei, per savo laiką Milane esu patyręs, ką reiškia pilnutėlė, emocijų kupina arena, palaikanti komandą. Niekada nepamiršiu emocijų, kurias išgyvendavau prieš rungtynes, kai įžengdavau į džiaugsmo ir aistros kupiną areną. Tuomet naudojome šūkį „Raudoni bateliai sugrįžo“. Tai dvasia, kuri yra šio klubo DNR dalis, ir žaidėjai privalo ją perimti. Tikiuosi, kad kartu su klubu ir žaidėjais mums pavyks susigrąžinti šią dvasią, kurią komandai pirmojoje sezono dalyje buvo sunku atskleisti. Manau, kad potencialą ši grupė jau parodė, todėl nemanau, jog tai neįmanoma misija“, – kalbėjo treneris.
L.Banchi komentavo ekipos sudėtį.
„Šiuo metu nesu čia tam, kad atlikčiau ilgalaikius komandos sudėties vertinimus. Mano tikslas – susitelkti į kasdienį darbą ir paruošti komandą ketvirtadienio rungtynėms. Mums skubiai reikia bent laikinai pakeisti tokį svarbų žaidėją kaip Deviną Bookerį, kad užtikrintume tinkamą rotaciją ir išvengtume pernelyg didelio krūvio žaidėjams, kurių negalime sau leisti prarasti“, – mintimis dalijosi jis.
Treneris pripažino, kad esminis tikslas – kitokie rezultatai.
„Čia yra žmonių, kurie turi platesnę viziją, o man reikia susitelkti į dabartį ir užmegzti ryšį su komanda bei šia aplinka. Neatliksiu ilgalaikių vertinimų, nes šiuo metu svarbiausias dalykas yra skubos jausmas, kurį privalome perduoti visiems – tiek komandai, tiek aplink ją esantiems žmonėms. Mūsų netenkina dabartiniai rezultatai, o pati komanda taip pat nėra geroje situacijoje, nes niekas nėra patenkintas praradęs tokį svarbų šios organizacijos ramstį kaip Peppe Poeta. Jis įkūnijo tam tikrą žaidimo stilių, buvo pavyzdys jauniems treneriams dėl savo požiūrio, natūralios empatijos ir gebėjimo iškovoti trofėjus savaip“, – sakė L.Banchi.
Treneris sulaukė klausimą ir apie dar vieną sezonui įsibėgėjant perimtą klubą.
„Nenoriu, kad man būtų klijuojama trenerio, geriausiai atsiskleidžiančio tam tikrose situacijose, etiketė. Patikėkite, tai nėra lengvi laikai – vos spėji atlikti vieną darbą, jau tenka imtis kito. Tokiomis aplinkybėmis negali parodyti visų savo gebėjimų ir to, ką iš tiesų sugebi. Vis dėlto dirbdamas su nacionaline komanda išmokau kovoti su laiku. Tas pats vyksta ir Eurolygoje. Viskas sukasi pašėlusiu tempu, kuris tik dar labiau išryškina kiekvieną detalę – forma ir nuotaikos gali pasikeisti per mėnesį ar net trumpesnį laiką.
Kai žaidi kartą per savaitę, viena trauma turi įtakos ketverioms rungtynėms, tačiau Eurolygos komanda per mėnesį gali sužaisti 11 rungtynių, todėl vienos traumos poveikis tampa pražūtingas. Tokiomis aplinkybėmis niekada nėra lengva dirbti, o ką jau kalbėti apie prisijungimą prie komandos sezono viduryje. Turiu patirties, sukauptos per ketverius metus dirbant su Latvijos, o dabar – ir Italijos rinktine. Privalai išmokti laviruoti šioje situacijoje. Tai sistema, kurią pažįstu. Ji privertė mane kalbėti glausčiau, trumpiau ir tiesiau“, – kalbėjo italas.
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