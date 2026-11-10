„Baskonia“ permainos klubui kainavo apie 2,8 mln. eurų kompensacijų

Prie klubo vairo stojo Velimiras Perasovičius, kuris šiose pareigose pakeitė iki tol dirbusį Paolo Galbiatį. Baskų komandoje taip pat neliko Markuso Howardo, kuris persikėlė rungtyniauti į Sankt Peterburgo „Zenit“.
Vis tik visi šie ėjimai skaudžiai kirto per klubo finansus. „El Correo“ skelbia, kad Vitorijos komanda turėjo susimokėti apie 2,8 milijonų eurų siekiančias kompensacijas.
P.Galbiati turėjo kontraktą iki sezono pabaigos, tad jam Vitorijos klubas turėjo išmokėti 300 tūkstančių eurų. Neseniai „Baskonia“ išmokėjo 500 tūkstančių ir kitam buvusiam ekipos treneriui Pablo Laso.
Šiuos mokėjimus Vitorijos klubas strategams turi atlikti dalimis.
Vis tik skaudžiausiai ispanų klubui kainavo atsisveikinimas su M.Howardu, su kuriuo sutarties nutraukimas atsiėjo apie 2 milijonus eurų.
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