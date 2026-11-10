Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Benediktas Bubelevičius – Lenkijos imtynių taurės laimėtojas

2026-11-10 13:27 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 13:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos graikų-romėnų imtynių taurės jaunimo turnyre Benediktas Bubelevičius nugalėjo keturis Lenkijos klasikus ir užėmė pirmą vietą svoryje iki 82 kilogramų.

Benediktas Bubelevičius | imtynes.lt nuotr.

Lenkijos graikų-romėnų imtynių taurės jaunimo turnyre Benediktas Bubelevičius nugalėjo keturis Lenkijos klasikus ir užėmė pirmą vietą svoryje iki 82 kilogramų.

REKLAMA
0

Pirmame rate šių metų pasaulio jaunių čempionato prizininkas iš Šiaulių rajono rezultatu 9:0 įveikė Maksymilianą Fułatą, o antroje kovoje 3:0 nugalėjo Krzysztofą Luberą.

„Tai buvo vienintelė Benedikto kova, kuri tęsėsi visas 6 minutes. Benediktas lenką prigriebė už galvos ir pakišo po savimi, o vėliau tašką pridėjo privertęs varžovą žengti už kilimo“, – pasakojo kovas stebėjęs LIF vadovas Aleksandras Kazakevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finaliniuose etapuose B. Bubelevičius akivaizdžiai pranoko Olgierdą Nowickį (11:0) ir Dmytro Vrachevskį (8:0).

REKLAMA
REKLAMA

Verta prisiminti, jog prieš porą metų Graikijoje vykusiame U15 čempionate Benediktas vos vos ištraukė kovą dėl bronzos su Olgierdu Nowickiu, o Wałbrzyche lietuvis imtyje su lenku neturėjo jokio vargo.

REKLAMA

Svoryje galynėjosi 12 atletų.

Turnyro sidabro medaliais pasipuošė Emilis Neverauskas (63 kg; 13 dalyvių) ir Kernius Kurmelevičius (67 kg; 10 dalyvių).

Emilis Neverauskas vienodu rezultatu 8:0 pranoko lenkus Tomaszą Maślanką bei Nataną Kitelį. Pusfinalyje Emilis pagal kriterijus rezultatu 2:2 nugalėjo Melchiorą Wojciechowskį iš Vokietijos, tačiau finale 1:10 neprilygo Oskarui Jedutui (Lenkija).

REKLAMA
REKLAMA

Panašiai scenarijus susidėliojo ir Kerniui Kurmelevičiui, kuris tris kovas prieš lenkus Oskarą Wasilewskį, Franciszeką Kleczewskį bei Michałą Zyską laimėjo aiškia persvara, bet finalinėje imtyje 0:9 neprilygo Iliasui Laaouinai iš Nyderlandų.

„Kerniui nėra didesnių priekaištų. Jis pralaimėjo dvejais metais vyresniam šių metų Europos jaunimo vicečempionui. Tas amžiaus skirtumas labai pasijuto parteryje, kur dominavo varžovo fizinė jėga, – kalbėjo A. Kazakevičius. – Tuo tarpu Emiliui Neverauskui koją finale ne pirmą kartą pakiša psichologinio stabilumo trūkumas. Lenkas tikrai niekuo nepranašesnis, tačiau pergalėms pasiekti Emiliui reikalingas maksimalus susitelkimas darbui ant kilimo“.

Kiti mūsų atletų rezultatai:

Domantas Merkelis (60 kg) – 5 vieta (10 dalyvių);

Ričardas Taujanskis (77 kg) – 5 vieta (12 dalyvių);

Ernestas Orlovas (130 kg) – 5 vieta (8 dalyviai).

Tarptautiniame turnyre Lenkijoje grūmėsi 109 klasikai iš Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Lietuvos.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų