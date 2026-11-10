Benediktas Bubelevičius – Lenkijos imtynių taurės laimėtojas

Pirmame rate šių metų pasaulio jaunių čempionato prizininkas iš Šiaulių rajono rezultatu 9:0 įveikė Maksymilianą Fułatą, o antroje kovoje 3:0 nugalėjo Krzysztofą Luberą.
„Tai buvo vienintelė Benedikto kova, kuri tęsėsi visas 6 minutes. Benediktas lenką prigriebė už galvos ir pakišo po savimi, o vėliau tašką pridėjo privertęs varžovą žengti už kilimo“, – pasakojo kovas stebėjęs LIF vadovas Aleksandras Kazakevičius.
Finaliniuose etapuose B. Bubelevičius akivaizdžiai pranoko Olgierdą Nowickį (11:0) ir Dmytro Vrachevskį (8:0).
Verta prisiminti, jog prieš porą metų Graikijoje vykusiame U15 čempionate Benediktas vos vos ištraukė kovą dėl bronzos su Olgierdu Nowickiu, o Wałbrzyche lietuvis imtyje su lenku neturėjo jokio vargo.
Svoryje galynėjosi 12 atletų.
Turnyro sidabro medaliais pasipuošė Emilis Neverauskas (63 kg; 13 dalyvių) ir Kernius Kurmelevičius (67 kg; 10 dalyvių).
Emilis Neverauskas vienodu rezultatu 8:0 pranoko lenkus Tomaszą Maślanką bei Nataną Kitelį. Pusfinalyje Emilis pagal kriterijus rezultatu 2:2 nugalėjo Melchiorą Wojciechowskį iš Vokietijos, tačiau finale 1:10 neprilygo Oskarui Jedutui (Lenkija).
Panašiai scenarijus susidėliojo ir Kerniui Kurmelevičiui, kuris tris kovas prieš lenkus Oskarą Wasilewskį, Franciszeką Kleczewskį bei Michałą Zyską laimėjo aiškia persvara, bet finalinėje imtyje 0:9 neprilygo Iliasui Laaouinai iš Nyderlandų.
„Kerniui nėra didesnių priekaištų. Jis pralaimėjo dvejais metais vyresniam šių metų Europos jaunimo vicečempionui. Tas amžiaus skirtumas labai pasijuto parteryje, kur dominavo varžovo fizinė jėga, – kalbėjo A. Kazakevičius. – Tuo tarpu Emiliui Neverauskui koją finale ne pirmą kartą pakiša psichologinio stabilumo trūkumas. Lenkas tikrai niekuo nepranašesnis, tačiau pergalėms pasiekti Emiliui reikalingas maksimalus susitelkimas darbui ant kilimo“.
Kiti mūsų atletų rezultatai:
Domantas Merkelis (60 kg) – 5 vieta (10 dalyvių);
Ričardas Taujanskis (77 kg) – 5 vieta (12 dalyvių);
Ernestas Orlovas (130 kg) – 5 vieta (8 dalyviai).
Tarptautiniame turnyre Lenkijoje grūmėsi 109 klasikai iš Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Lietuvos.
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