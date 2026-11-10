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„Iron Wolf“ sugrįžta antrą kartą šiemet: fechtavimo mėgėjai kviečiami dalyvauti nemokamai

2026-11-10 12:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 12:17
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2026 m. lapkričio 28 d. Vilniuje vyks tarptautinis fechtavimo mėgėjų turnyras „Iron Wolf“. Pirmą kartą turnyro istorijoje varžybos organizuojamos antrą kartą per tuos pačius metus – tokį sprendimą paskatino patys dalyviai, išreiškę norą varžytis dažniau. Šiemet turnyrą kartu organizuoja Fechtavimo akademija ir Lietuvos fechtavimo federacija (LFF), o dėl gauto valstybės finansavimo dalyvavimas varžybose bus nemokamas.

„Iron Wolf“ sugrįžta antrą kartą šiemet | Organizatorių nuotr.

2026 m. lapkričio 28 d. Vilniuje vyks tarptautinis fechtavimo mėgėjų turnyras „Iron Wolf“. Pirmą kartą turnyro istorijoje varžybos organizuojamos antrą kartą per tuos pačius metus – tokį sprendimą paskatino patys dalyviai, išreiškę norą varžytis dažniau. Šiemet turnyrą kartu organizuoja Fechtavimo akademija ir Lietuvos fechtavimo federacija (LFF), o dėl gauto valstybės finansavimo dalyvavimas varžybose bus nemokamas.

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„Iron Wolf“ jau tapo fechtavimo mėgėjų susitikimo vieta, kurioje sportinis azartas dera su bendruomeniškumu. Turnyras suburia įvairaus amžiaus ir patirties sportininkus iš Lietuvos bei užsienio, suteikdamas galimybę išbandyti savo jėgas, tobulėti ir patirti varžybų atmosferą.

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Atsižvelgę į po ankstesnių varžybų sulauktus dalyvių prašymus organizuoti turnyrą dažniau, organizatoriai nusprendė nelaukti kitų metų. Taip „Iron Wolf“ istorijoje atsirado naujas etapas – du turnyrai per vienus metus.

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Turnyras, kuriame svarbiausia – noras fechtuotis.

Skirtingai nei aukšto meistriškumo varžybose, „Iron Wolf“ dėmesys skiriamas fechtavimo mėgėjams. Turnyre laukiami tiek reguliariai besitreniruojantys sportininkai, tiek tie, kurie prie fechtavimo sugrįžo po pertraukos ar šią sporto šaką atrado jau suaugę.

Dalyviai varžysis vyrų ir moterų špagos rungtyse. Turnyras skirtas sportininkams, atitinkantiems šiuos kriterijus:

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1. Yra ne jaunesni nei 13 metų ir neturi aukštesnės nei „Sporto meistro kandidatas“ (CMS) klasifikacijos.

2. Turi CMS klasifikaciją, tačiau yra vyresni nei 23 metų ir pastaruosius du sezonus neturėjo nacionalinio reitingo vietos.

3. Arba per pastaruosius dešimt metų nedalyvavo FIE ir EFC varžybose.

Esant poreikiui, organizatoriai gali svarstyti individualias dalyvavimo išimtis.

Dalyvių iniciatyva virto antruoju turnyru

Fechtavimo akademijos prezidentė Vilma Kasiulynienė pabrėžia, kad sprendimą surengti papildomas varžybas paskatino pati fechtavimo bendruomenė:

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„Po ankstesnio turnyro sulaukėme ne vieno dalyvio prašymo tokias varžybas organizuoti dažniau. Tai geriausias įrodymas, kad mėgėjams reikia ne tik treniruočių, bet ir galimybių susitikti, varžytis bei tobulėti. Todėl pirmą kartą „Iron Wolf“ istorijoje susitiksime antrą kartą per metus. Ypač džiaugiamės, kad šį kartą kartu su Lietuvos fechtavimo federacija galime pakviesti visus dalyvauti nemokamai. Tikimės, kad tai paskatins prisijungti ir naujus dalyvius.“

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Fechtavimas – sportas įvairaus amžiaus žmonėms

Fechtavimas išsiskiria tuo, kad jame fizinis aktyvumas neatsiejamas nuo strateginio mąstymo. Kiekvienoje kovoje svarbūs ne tik greitis ar reakcija, bet ir gebėjimas numatyti varžovo veiksmus, išlaikyti dėmesį bei priimti sprendimus per sekundės dalį.

Mėgėjų turnyrai suteikia galimybę šiuos įgūdžius išbandyti varžybų aplinkoje, skatina reguliariai sportuoti ir stiprina fechtavimo bendruomenę. Organizatoriai siekia, kad tokie renginiai taptų prieinami kuo platesniam sportuojančiųjų ratui.

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Registracija jau atvira – dalyvavimas nemokamas

Visi fechtavimo mėgėjai kviečiami registruotis į lapkričio mėnesį vyksiantį turnyrą. Dalyvių registracija vykdoma iki 2026 m. lapkričio 20 d.

Svarbiausia informacija dalyviams:

• Renginys: tarptautinis fechtavimo mėgėjų turnyras „Iron Wolf“

• Data: 2026 m. lapkričio 28 d. (šeštadienis)

• Vieta: Žirmūnų g. 1E, Vilnius, Lietuva

• Rungtys: vyrų ir moterų špaga

• Dalyvavimo mokestis: nėra – dalyvavimas nemokamas

• Registracijos terminas: iki lapkričio 20 d.

• Registracija: registracijos forma.

Organizatoriai ragina neatidėlioti registracijos ir kviečia prisijungti tiek ankstesnių „Iron Wolf“ turnyrų dalyvius, tiek naujus fechtavimo entuziastus.

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Renginio organizatoriai ir finansavimas

Turnyrą organizuoja Fechtavimo akademija kartu su Lietuvos fechtavimo federacija.

Renginys finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Gautas finansavimas sudaro galimybę organizuoti turnyrą be dalyvio mokesčio ir prisidėti prie fechtavimo sporto šakos plėtros bei fizinio aktyvumo skatinimo Lietuvoje.

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