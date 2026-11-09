Lietuvos jaunimo muaythai rinktinė pasaulio čempionatą pradėjo pergale ir dviem pralaimėjimais

Dominykas Olubas berniukų (iki 12 metų) svorio kategorijos iki 34 kg aštuntfinalyje 29:28 įveikė ukrainietį Oleksandrą Andriuščenką. Ketvirtfinalyje lietuvis kausis su kazachu Nurislamu Muratu. Kova vyks lapkričio 12 d.
Kitiems lietuviams pirmadienį sekėsi prasčiau. Jaunių (iki 18 metų) svorio kategorijos iki 63,5 kg šešioliktfinalyje Matas Brandišauskas 28:29 pralaimėjo libaniečiui Mohamedui Charifui, o jaunučių (iki 16 metų) svorio kategorijos iki 57 kg aštuntfinalyje Erikas Kazakevičius 28:29 neatsilaikė prieš baltarusį Ravilą Gasanovą.
Kitų lietuvių startų tvarkaraštis:
Lapkričio 10 d.
Deimonas Petenko (U18, –67 kg)
Justas Burbulis (U16, –54 kg)
Justas Arbutavičius (U18, –54 kg)
Haroldas Laužadis (U18, –81 kg)
Lapkričio 11 d.
Gabrielė Bartoškaitė (U18, –48 kg)
Elėja Jasilionytė (U18, –60 kg)
Lapkričio 12 d.
Ignas Urbanavičius (U12, –36 kg)
Lapkričio 13 d.
Goda Pociūtė (U12, –44 kg)
Gustė Mickevičiūtė (U12, –50 kg)
Lapkričio 14 d.
Arijus Merkevičius (U16, –38 kg)
Haris Žvinakevičius (U10, –28 kg)
Lapkričio 15 d.
Grytė Mereckaitė (U10, –30 kg)
LIETUVOS DELEGACIJA:
Rinktinės treneris – Martynas Jasiūnas
Komandos vadovas – Linas Andrijauskas
Čempionato teisėjas – Povilas Alaburda
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