„Dubai“ Adrijos lygoje nugalėjo „Mega Basket“, o „Virtus“ Italijoje įveikė Veronos ekipą

Dubajaus ekipai Elie Okobo pelnė 18 taškų, Davionas Mintzas pridėjo 16, Dwayne'as Baconas – 12, Filipas Petruševas – 11. Šeimininkams 18 taškų pelnė Pavle Bačko.
„Dubai“ šią savaitę Eurolygoje išvykoje susitiks su Pirėjo „Olympiacos“.
Kitas Eurolygos klubas, Bolonijos „Virtus“ (6/1), pirmadienį Italijos lygoje 95:81 (21:22, 21:14, 26:27, 27:18) susitvarkė su Veronos „Verona“ (3/4).
Nugalėtojams Wendellis Moore'as surinko 18 taškų, Trentas Frazieras – 17, Marcusas Carras – 13. Svečiams Jermaine'as Samuelsas įmetė 20 taškų.
„Virtus“ šią savaitę laukia mūšis Stambule su vietos „Anadolu Efes“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.