„Baskonia“ derasi dėl Šmito sugrįžimo iš Kinijos

Portalas SER Vitoria skelbia, kad baskų klubas yra pažengusiose derybose su 31 metų 207 cm ūgio puolėju Rolandu Šmitu.
Latvis šiuo metu žaidžia Ningbo „Rockets“ ekipoje ir Kinijos lygoje per 29 minutes pelno 11,8 taško, atkovoja po 7,6 kamuolio ir atlieka 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
Praeityje R.Šmitas yra žaidęs ir Kauno „Žalgiryje“, o prieš išvykdamas į Kiniją jis du sezonus atstovavo Stambulo „Anadolu Efes“ komandai.
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