Kaune – neįtikėtina sukčiavimo istorija: 37-erių moteris prarado daugiau nei 500 tūkst. eurų

Pasak pareigūnų, nors pastaruoju metu sukčiavimo atvejų kiek mažėja, išviliotos sumos auga ir jau šiemet lietuviai sukčiams atidavė mažiausiai 30 mln. eurų.
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Po romantiškos pažinties, užgimusios socialiniame tinkle „Facebook“, vyras ir moteris realybėje susitiko 2025-ųjų rudenį Kaune, apsigyveno viešbutyje. Abu jie užsieniečiai: ji – anglė, vyriškis – azijietis. Ar juos siejo romantiška meilė, ar tik seksas – pareigūnai nutyli. Tačiau per mėnesį vyras taip susuko moteriai galvą, kad ši sutiko investuoti į kriptovaliutą ir, kaip pati teigia, prarado įspūdingą sumą pinigų – daugiau kaip pusę milijono eurų.
„Sugalvojo investuoti neaišku kur pakankamai didelę pinigų sumą ir prarado. Pagal nurodytas aplinkybes, jie kaip ir bendravo, gal net dabar bendrauja, tai kažkokie santykiai yra ar buvo“, – pasakojo Lietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis.
Nusprendė ikiteisminio tyrimo nepradėti
Istorija labai mįslinga. Į policiją 37-erių Anglijos pilietė kreipėsi tik po metų – ar kerai išsisklaidė pinigams pasibaigus, ar jausmams atšalus, o gal yra ir kitos priežastys – teisėsauga nedetalizuoja.
„Istorija keista, klausimų daugiau nei atsakymų“, – tikino R. Matonis.
Gyventojai reaguoja įvairiai, išgirdę, kokią sumą pinigų prarado į meilės žabangas patekusi ir praturtėjimu iš kriptovaliutų patikėjusi moteris:
„Kosmosas.“
„Gal labai jau ieškojo tos meilės ir pamiršo apsaugą.“
„Čia mokėjimas kalbėti, įrodyti savo, o jos – priimti tai.“
Tačiau šios keistos sukčiavimo istorijos, bent kol kas, toliau narplioti nežada ir pareigūnai.
„Pareigūnai, įvertinę visas aplinkybes, priėmė sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo, nes nepadaryta nusikalstama veika, kuri turi sukčiavimo požymių“, – tikino R. Matonis.
Romantinio sukčiavimo atvejai yra reti
Romantinio sukčiavimo atvejų pasitaiko gana retai: pernai Kauno apskrityje fiksuoti 3 tokie atvejai, šiemet – 4. Bendrai sukčiavimo atvejai Lietuvoje skaičiuojami šimtais.
Ir nors ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo kiek mažėja, išviliojamos sumos didėja. Per porą metų lietuvaičiai jau prarado dešimtis milijonų eurų – daugiausia į sukčių pinkles patenka senjorai.
„Pernai išvilioti 34 mln. eurų, šiemet jau turime 30 mln., bet metai dar nesibaigė, tai ta suma bus viršyta. Daugiausia pinigų prarandama investuojant į neaiškias platformas“, – kalbėjo R. Matonis.
Kone visi gyventojai atvirauja, kad yra sulaukę sukčių skambučių, trumpųjų telefoninių žinučių ar įvairių laiškų su klastingomis nuorodomis:
„Aš nekreipiu dėmesio, dedu ragelį. Kodėl aš turiu laužyti liežuvį dėl kažkokios kalbos?“
„Yra buvę. Tiesiog padedu ragelį ir nereaguoju.“
Teisėsaugai pavyksta ištirti penktadalį visų sukčiavimo atvejų.
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