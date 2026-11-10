Išgirdę, kiek laiko galios nuolaida kelionėms autobusu, lietuviai pratrūko: „Neverta erzinti žmonių“

O keleiviai burnoja, kad nuolaidos autobusų bilietams galios vos pusantro mėnesio, kai degalų kainos aukštumose laikosi jau daugiau nei pusmetį.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nuolaida kelionėms autobusu galios iki 2026 metų pabaigos
Panevėžio autobusų stotyje keleiviai nekantriai laukia, kada galės į kitus miestus važiuoti perpus pigiau. Šiemet pabrangus degalams, valdantieji nuolaidas taikė tik traukinių bilietams – balandį ir gegužę ir vėl nuo spalio 9 dienos. Tad žmonės piktinasi, kad autobusų bilietams politikai svarsto nuolaidas taikyti tik likusius šių metų pusantro mėnesio:
„Jei jau būtų, tai geriau visą laiką būtų.“
„Kam čia, išvis nebeliko iki Naujų metų, kiek čia, neverta erzinti žmonių.“
„Čia pasijuokimas mėnesį, ar verta tą tada daryti, ką laimėsiu, gal išvis nevažiuosiu du mėnesius, o sausį nebegalioja.“
„Mažai ką duos, galiotų iki kito sausio, tai gal nauda kokia. Čia tik paukščiukas padėtas, nieko realaus.“
„Tegu kuro kainas sumažina, tas būtų geriausia visiems.“
„Geriau kurą papigintų, kodėl Lenkijoje 50 ct pigiau, kodėl Lietuva negali?“
50 procentų nuolaidos tarpmiestinių autobusų bilietams jau nuo pavasario laukia ir vežimo autobusais įmonės, tikėdamosi bent dešimtadaliu pasididinti keleivių srautą.
„Nesitikime gausaus padidėjimo lapkritį ir gruodį, tai mėnesiai, kai mažiausiai keleivių važiuoja. Lapkričio 1 d. daug važiuoja, bet jau praėjo. Tada per Kalėdas, bet tik metų pabaiga, keleivių skaičius mažėja metų pabaigoje“, – pasakojo Keleivių vežimo asociacijos vadovas Gintaras Nakutis.
Pabrangus degalams, užuot sumažinusi degalų mokesčius, pigesnes keliones autobusais gyventojams vyriausybė žadėjo nuo Visų šventųjų dienos. Tačiau Seimas nesugebėjo skubiai papildyti Keleivinio transporto lengvatų įstatymo.
„Per vėlai atnešė, prasidėjo biudžeto svarstymas, Seimo posėdžiai nerengiami. Pražiopsojo nuostatą, kad 2 savaites Seimas, kai patiekiamas biudžetas, neposėdžiauja“, – sakė Seimo narys Algirdas Sysas.
Tik šiandien Seimas papildė transporto lengvatų įstatymą 50-ties proc. nuolaida tarpmiestinių autobusų bilietams, kuri įsigalios artimiausiomis dienomis, kai ją pasirašys šalies prezidentas.
„Įsigalios geriausiu atveju lapkričio 12, gal 15 d. jau bus likę tik pusantro mėnesio, jei bus nuolaida, gerai, bet dėl fiksuotos kainos klausimas“, – aiškino Keleivių vežimo asociacijos vadovas Gintaras Nakutis.
Spręs, ar pratęsti nuolaidą ir kitais metais
Autobusų valdytojai piktinasi valdančiųjų sprendimu nuolaidą taikyti autobusų bilietų kainoms, kurios galiojo iki rugsėjo 1 dienos, ir tvirtina, kad dėl to patirs nuostolių, mat dalis vežėjų, kurie pabrangino bilietus per pastaruosius 2 mėnesius, gaus per mažas kompensacijas.
„Jei kainos buvo didinamos, visą finansinę naštą turės prisiimti vežėjas, o keliautojui, kuris naudosis autobusais, priklausomai, kokia yra bilieto kaina, vežėjas privalo perpus sumažinti bilieto kainą“, – aiškino susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
Na, o patvirtinę tokias epizodines traukinių ir autobusų bilietų nuolaidas, opozicinių konservatorių nuomone, valdantieji labai paviršutiniškai žvelgia į naštą, kurią patiria lietuviai pabrangus degalams.
„Su aukštomis kuro kainomis nelabai susijęs sprendimo būdas, paliečia labai mažą dalį vartotojų, kuriems kuras yra pabrangęs“, – tikino Seimo narė Gintarė Skaistė.
Kitų metų valstybės biudžete valdantieji kol kas nenumatė milijonų eurų kompensacijoms už autobusų ir traukinių bilietų nuolaidas, tad sausio pirmąją jos nustos galioti. Valdantieji demokratai ragina nuolaidas pratęsti dar bent tris mėnesius – iki Velykų, tam neprieštarauja ir Seimo pirmininkas.
„Kol turim situaciją Hormuzo sąsiauryje, kol nežinome, ar kils dar vienas karas, kol neturime sprendimo dėl akcizo mažinimo“, – aiškino Seimo narys Tomas Tomilinas.
„Nuolaidos dabartinėse pataisose numatytos šiais metais, pasižiūrėsime, kaip jos veiks, dada turėsime laiko pagalvoti apie tolimesnius sprendimus“, – sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Traukinių ir autobusų bilietų nuolaidas pratęsti kitais metais demokratai žada reikalauti ir koalicijos derybose dėl kitų metų valstybės biudžeto.
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