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Seimo komitetas pritarė siūlymui įsigyti dar 60 mokyklinių autobusų: štai kiek atsieis

2026-11-08 15:57 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-08 15:57
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Seimo Švietimo ir mokslo komitetas pritarė siūlymui 2027 metų valstybės biudžete papildomai skirti 5,7 mln. eurų 60 mokyklinių autobusų įsigijimui.

Mokyklinis autobusas BNS Foto
GALERIJA (70)

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas pritarė siūlymui 2027 metų valstybės biudžete papildomai skirti 5,7 mln. eurų 60 mokyklinių autobusų įsigijimui.

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Pasiūlymą pateikė socialdemokratų parlamentarė Vilija Targamadzė su grupe Seimo narių.

(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

„Optimizavus mokyklų tinklą, susisiekimas ir pasiekimas kokybiškų ugdymo įstaigų kai kuriuose regionuose tapo gana sudėtingas ir probleminis. (...) Todėl išvadų rengėjai siūlo palaikyti Seimo narės Vilijos Targamadzės ir kitų Seimo narių siūlymą“, – šią savaitę komiteto posėdyje sakė jo pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė.

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Lietuvos socialiniame klimato plane, remiantis savivaldybių duomenimis, nurodoma, kad 2025 metais joms reikėjo 168 papildomų mokyklinių autobusų, o 2026–2028 metais – dar 201. Iš viso nurodomas 369 autobusų poreikis.

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Tuo metu 2026–2032 metų Lietuvos socialiniame klimato plane numatyta įsigyti 62 netaršius mokyklinius autobusus, tam skiriant 8 mln. eurų be PVM. Kvietimus teikti paraiškas dėl šios priemonės planuojama skelbti 2027 metais.

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Projekte nurodoma, kad ši priemonė nepadengia viso savivaldybių nurodyto poreikio, todėl siūloma papildomai įsigyti dar 60 autobusų.

Pasiūlyme taip pat akcentuojama, kad elektriniai autobusai tinka ne visiems maršrutams: šaltuoju metų laiku gali sumažėti jų nuvažiuojamas atstumas, ilgesniuose maršrutuose gali kilti įkrovimo sunkumų. Be to, užsitęsus elektros tiekimo sutrikimams, gali būti sutrikdytas mokinių pavėžėjimas.

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„Todėl renkantis mokyklinius autobusus svarbu atsižvelgti į konkrečių vietovių ir maršrutų sąlygas“, – pabrėžiama projekte.

Numatoma, kad vienas mokyklinis autobusas vidutiniškai kainuotų apie 95 tūkst. eurų su PVM, o visiems 60 autobusų įsigyti reikėtų 5,7 mln. eurų. Autobusai savivaldybėms būtų paskirstomi pagal faktinį poreikį, o galutinė jų kaina paaiškėtų po viešųjų pirkimų.

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Poreikį pratęsti geltonųjų autobusų programą išreiškė ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA). Ji siūlė kasmet šiai programai numatyti ne mažiau kaip 7 mln. eurų.

Pasak J. Šukevičienės, jų siūlymas atlieptas iš dalies, komitetui pritarus V. Targamadzės siūlymui.

BNS rašė, kad tokį lėšų poreikį LSA buvo nurodžiusi ir svarstant praėjusių metų biudžetą, tuomet pasiūlymui pritarta, nurodžius, kad reikiamo finansavimo bus ieškoma kartu su Aplinkos ministerija.

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