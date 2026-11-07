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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LAT imsis Bartoševičius skundo: nuteistasis byloje dalyvaus nuotoliniu būdu

2026-11-07 13:53 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-07 13:53
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Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) lapkričio viduryje imsis nagrinėti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus skundą.

LAT imsis Bartoševičius skundo: nuteistasis byloje dalyvaus nuotoliniu būdu (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) lapkričio viduryje imsis nagrinėti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus skundą.

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„Žodinis posėdis vyks lapkričio 18 dieną. Nuteistasis K. Bartoševičius jame dalyvaus nuotoliniu būdu iš Kauno kalėjimo“, – Eltą informavo teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.

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Anot jos, byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Procesas ir toliau bus neviešas.

K. Bartoševičiaus advokato pateiktu kasaciniu skundu prašoma panaikinti nuteistojo atžvilgiu priimtus teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui.

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Prokuratūra ir nukentėjusieji į kasacinį teismą su skundais nesikreipė.

ELTA primena, kad 39 metų K. Bartoševičius gegužę pareigūnų buvo pristatytas į Kauno kalėjimą. 

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Anksčiau Apeliacinis teismas atmetė jo apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras pirmosios instancijos teismo buvo pripažintas pagrįstai. 

Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Ši bausmė ir liko. Tiesa, nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.

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K. Bartoševičius yra pripažintas kaltu dėl visų 10 jam inkriminuotų nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. 

Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 metų liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui. 

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Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato, pranešė prieš beveik ketverius metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.

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Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.

Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.

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