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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Nesakykite, kad neįspėjo: dėl šios smulkmenos – 450 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas

2026-11-07 07:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 07:53
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Lietuvoje vairuojate su užsienyje išduotu vairuotojo pažymėjimu? Net ir turint galiojantį dokumentą galima sulaukti kelių šimtų eurų baudos ar net netekti teisės vairuoti.

Lietuvoje vairuojate su užsienyje išduotu vairuotojo pažymėjimu? Net ir turint galiojantį dokumentą galima sulaukti kelių šimtų eurų baudos ar net netekti teisės vairuoti.

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5

Socialiniame tinkle „Facebook“ savo istorija pasidalijo Marius (vardas pakeistas). Vyras pasakojo, kad policijos pareigūnai jam skyrė baudą, nors jis pateikė galiojantį Jungtinėje Karalystėje (JK) išduotą vairuotojo pažymėjimą.

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Anot Mariaus, Lietuvoje jis buvo vos 3–4 savaites, todėl nesuprato, kodėl pareigūnai nusprendė, kad jis neturi teisės vairuoti.

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„Buvau sustabdytas policijos, tai prirašė, kad vairuotojo teisių neturiu išvis, nors rodžiau viską. Teises anglų galiojančias apžiūrėjo, padavė atgal ir išrašė 370 eurų baudą“, – rašė vyras.

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Po įrašu pasirodė įvairių komentarų. Vieni tikino, kad su JK pažymėjimu Lietuvoje galima vairuoti tris mėnesius, kiti minėjo pusės metų ar vienerių metų terminus. Atsirado ir pasakojančių, kad su tokiu pažymėjimu Lietuvoje vairuoja jau kelerius metus.

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokia tvarka Lietuvoje galioja iš tiesų.

Kiek laiko Lietuvoje galima vairuoti su JK išduotu vairuotojo pažymėjimu?

Pasak „Regitros“ atstovės spaudai Karolinos Judeikės, nemažai vairuotojų klaidingai mano, kad su JK išduotu vairuotojo pažymėjimu Lietuvoje galima vairuoti tik tris mėnesius.

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„Trijų mėnesių termino teisės aktuose nėra – tai gana paplitęs mitas“, – pabrėžia K. Judeikė.

JK pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES) ir 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jos išduotiems vairuotojo pažymėjimams taikomos tos pačios taisyklės kaip ir kitų ne ES šalių pažymėjimams.

Jeigu žmogus Lietuvoje lankosi laikinai, pavyzdžiui, atostogauja ar atvyksta aplankyti artimųjų, o jo nuolatinė gyvenamoji vieta išlieka JK, jam nereikia keisti galiojančio JK vairuotojo pažymėjimo į lietuvišką.

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Tačiau dokumentas turi atitikti tarptautinių kelių eismo konvencijų reikalavimus.

Vis dėlto tvarka pasikeičia, jei žmogus grįžta į Lietuvą gyventi nuolat. Tokiu atveju JK pažymėjimas pripažįstamas ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo statuso įgijimo.

Nustatant nuolatinę gyvenamąją vietą, vertinama, ar žmogus Lietuvoje paprastai gyvena bent 185 dienas per kalendorinius metus. Jei gyvenamoji vieta deklaruota trumpiau, ryšius su Lietuva galima pagrįsti ir kitais dokumentais, pavyzdžiui, darbo sutartimi.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Regitra“

Už vairavimą neturint teisės vairuoti – iki 450 eurų bauda

Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė paaiškino, kad praėjus šešiems mėnesiams nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo statuso įgijimo, vairavimas su JK išduotu pažymėjimu laikomas vairavimu neturint teisės vairuoti ir yra administracinis nusižengimas.

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Už tokį pažeidimą numatyta nuo 300 iki 450 eurų bauda. Be to, privaloma atimti teisę vairuoti transporto priemones nuo šešių mėnesių iki vienerių metų.

Policija negali nurodyti, kiek vairuotojų buvo nubausta būtent už laiku nepakeistus JK vairuotojo pažymėjimus.

Per pirmus devynis 2026 m. mėnesius Lietuvoje iš viso nustatyti 14 246 teisės vairuoti neturintys asmenys. Į šį skaičių patenka įvairūs tokio pobūdžio pažeidimai, ne tik vairavimas su JK išduotais pažymėjimais.

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Teises galima pasikeisti be egzaminų

Nuo 2025 m. gegužės 19 d. galiojančius JK išduotus vairuotojo pažymėjimus Lietuvoje galima pasikeisti nelaikant teorijos ir praktikos egzaminų.

Vis dėlto kai kurioms vairavimo kategorijoms taikomos išimtys.

Lietuvoje nekeičiamos JK vairuotojo pažymėjime nurodytos kategorijos, pažymėtos kodais 101, 102, 105, 107 ir 122. Taip pat nekeičiama nuo 2021 m. gruodžio 16 d. įgyta BE kategorija, jeigu vairuotojas neturi C1E, CE, D1E arba DE kategorijos.

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„Regitra“ pataria pažymėjimo keitimu pasirūpinti vos grįžus nuolat gyventi į Lietuvą, nes pasibaigus dokumento galiojimui gali tekti laikyti vairavimo egzaminus.

„Pasitaiko, kad žmogus grįžta gyventi į Lietuvą, toliau vairuoja su galiojančiu JK pažymėjimu ir į mus kreipiasi tik tada, kai jo galiojimas jau baigėsi, o nuo atvykimo praėjo daugiau nei metai“, – pasakoja K. Judeikė.

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Ji pridūrė, kad tokiais atvejais pažymėjimo be egzaminų pakeisti nebegalima, net jeigu žmogus turi vairavimo patirties ir nėra padaręs pažeidimų.

Kiek kainuoja pasikeisti vairuotojo pažymėjimą?

Vairuotojo pažymėjimo keitimo kaina priklauso nuo pasirinkto pagaminimo termino.

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Norint pasikeisti JK išduotą pažymėjimą, reikia atvykti į „Regitros“ padalinį ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, JK vairuotojo pažymėjimą bei jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu.

Taip pat būtina turėti galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Jos duomenis „Regitra“ gauna automatiškai.

Pagamintą pažymėjimą gali pristatyti kurjeris arba jį galima atsiimti siuntų terminale. Už pristatymą mokama papildomai, o per vieną darbo dieną pagamintą pažymėjimą būtina atsiimti „Regitros“ padalinyje.

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„Regitra“ primena, kad pažymėjimo keitimo nereikėtų atidėti iki paskutinės dienos. Grįžusiems nuolat gyventi į Lietuvą patariama iš anksto pasitikrinti dokumento galiojimą ir pasirūpinti jo keitimu.

Su vairuotojo dokumentų problemomis susiduria ir kitose užsienio valstybėse gyvenantys ar iš jų grįžtantys lietuviai. Anksčiau tv3.lt rašė apie iš Švedijos grįžusį vyrą, kuris dėl kvalifikacijos kortelės negalėjo dirbti, ir Islandijoje gyvenantį lietuvį, kuriam po vairuotojo pažymėjimo vagystės nepavyko gauti naujo dokumento.

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indeliai.lt

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pikulė
pikulė
2026-11-07 09:04
O tu - kirminas toj šiknoj
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