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TV3 naujienos > Kriminalai

Ar gali nubausti už vairavimą, jei automobilis net neužvestas? Tiesa nustebins daugelį

2026-11-03 09:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 09:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neįprasta vairavimo išgėrus byla išnagrinėta Vilniaus miesto apylinkės teisme. Asmuo nuteistas už tai, kad būdamas girtas sėdėjo prie neužvesto automobilio „Ford“, kurį stūmė jo pažįstami asmenys, vairo.

Policija (ELTA nuotr.)

Neįprasta vairavimo išgėrus byla išnagrinėta Vilniaus miesto apylinkės teisme. Asmuo nuteistas už tai, kad būdamas girtas sėdėjo prie neužvesto automobilio „Ford“, kurį stūmė jo pažįstami asmenys, vairo.

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Maža to, Vitalijus R. ne tik tokiu būdu vairavo išgėręs, bet ir vengė neblaivumo patikrinimo. Pats incidentas įvyko 2020 m. rugsėjo 5-ąją, apie 16.43 val., prie Justiniškių rajone esančio prekybos centro.

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Vitalijus R., sėdėdamas vairuotojo vietoje, reikiama kryptimi sukiodamas vairą vairavo neužvestą automobilį ,,Ford“. Vyrą patikrinus pirmą kartą alkotesteriu, prietaisas parodė, kad jo iškvėptame ore yra 2,15 prom. etilo alkoholio koncentracija.

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Tačiau antrą kartą vyras jau tyčia netaisyklingai atliko reikiamus veiksmus, kad nebūtų nustatyta tvarka patikrintas jo girtumas. Teismas Vitalijų R. pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskyrė jam 50 parų arešto bausmę.

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Kaltę neigė kategoriškai

Teisme Vitalijus R. kaltės visiškai nepripažino. Jis paaiškino, kad automobilis stovėjo prie namo ir trukdė eismui, todėl su draugu ir dar keliais vyrais pastūmė tą automobilį, kad netrukdytų, o kaimynai pamatė ir iškvietė policiją.

Automobilis priklauso jam. Vyras aiškino, kad tas automobilis net nebuvo užvestas, neturėjo akumuliatoriaus. Tąkart automobilį reikėjo pastumti apie 30 metrų. Jie norėjo perstumti į kitą kiemą.

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Tada Vitalijus R. bandė išsisukti teigdamas, kad jis automobilį stūmė iš galo, o vienas nepažįstamas žmogus stumdamas sukiojo vairą. Esą jis pats net nebuvo už vairo, tą dieną jis nevairavo ir šalia eidamas vairo nesukinėjo, nes neturi vairuotojo pažymėjimo.

Tada vyras pradėjo visus kaltinti melu. Tiek savo pažįstamą draugą, tiek įvykį mačiusius liudininkus. Vitalijus R. teigė, kad jį be reikalo užpuolė, nes jis to automobilio nevairavo.

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Jis prisipažino bent tiek, kad gėrė degtinę ir nemažai buvo spėjęs išgerti. Teigė, kad išgėrė 4 litrus, nors nepatikslino, ar gėrė vienas, ar su kitais. O patikrinus girtumą vilnietis atsidūrė policijos automobilyje ir buvo nuvežtas į komisariatą.

Išgirdo šūkavimus

Apklausiamas teismo posėdyje liudytojas parodė, kad išgirdo triukšmą lauke, o tada per langą pamatė, kad keli žmonės stumdo automobilį, jie šūkavo. Jis negirdėjo, ką tie asmenys kalbėjo.

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Kaimynas pasakojo, kad gyvena pirmame aukšte, todėl matė du žmones ir automobilio galą pro langą.

Po kokio pusvalandžio su šeima išsiruošė keliauti ir pamatė, kad apgadintas jų automobilis. Kai jis įsėdo į automobilį, to kito automobilio jau nebebuvo kieme.

Tačiau netrukus jis pastebėjo tą patį, prieš tai įtarimų sukėlusį, automobilį. Liudytojas sustojo ir išlipęs pasakė jiems, kad jo automobilis daužtas.

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Buvo iškviesti pareigūnai. Liudytojas pasakojo, kad automobilio vairuotojas akivaizdžiai buvo neblaivus, tie kiti, kurie stūmė automobilį, irgi buvo apsvaigę.

„Prarado“ atmintį

Apklausiamas teismo posėdyje liudytojas A. K. parodė, kad kaltinamasis yra jo draugas. Jis atsimena, kad stūmė automobilį Taikos gatvėje.

Automobilis buvo blogai pastatytas. Jis stūmė iš galo, o ką darė jo draugas teigė negalintis prisiminti. Liudytojui atrodo, kad dviese stūmė mašiną, bet nebuvo dėl to tikras.

Vyras teigė, kad automobilyje niekas nesėdėjo, kol jie stūmė. Dėl girtumo vyrui atrodė, kad automobilį pastūmė vos 2 metrus.

Kaltinamojo draugas pasakojo, kad gėrė su draugu alų, bet neatsimena, kiek išgėrė. Liudytojas teigė, kad tuo metu buvo nelabai sąmoningas.

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