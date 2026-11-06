Skandalinga buvusio Radviliškio mokytojo byla: už priekabiavimą prie mokinių – teismo kirtis

Teismas jį pripažino kaltu ir skyrė laisvės apribojimą pusantrų metų be intensyvios priežiūros.
„Teismo ištirtų įrodymų, kurie vieni kitus papildo, vieni kitiems neprieštarauja ir sudaro logišką nagrinėjamo įvykio grandinės seką, visumos analizės pagrindu, teismas padarė neabejotiną išvadą, kad kaltinamasis seksualiai priekabiavo prie mokinių“, – rašoma teismo pranešime.
Baudžiamoji byla buvo nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose.
Buvęs Radviliškio mokytojas pripažintas kaltu priekabiavęs prie 9 moksleivių
Teismas įpareigojo kaltinamąjį bausmės atlikimo metu dalyvauti elgesio pataisos programoje ir per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikalstama veika padarytas neturtines žalas. Kaltinamajam R. Bielskiui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – jis dvejus metus negalės dirbti įstaigose, kuriose yra nepilnamečių vaikų, arba užsiimti tam tikra veikla, susijusia su nepilnamečiais vaikais.
Kaip pranešė teismas, devynių nukentėjusiųjų atstovių pareikštus civilinius ieškinius neturtinei žalai atlyginti teismas tenkino visiškai. Iš viso nukentėjusiosioms priteista 2,2 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Tačiau teismas netenkino kaltinamojo gynėjos prašymo – priteisti R. Bielskio naudai jo patirtas advokato pagalbos išlaidas, kurios siekia daugiau nei 10 tūkst. eurų.
„Kaltinamojo atlikti veiksmai nukentėjusiųjų atžvilgiu negali būti laikomi toleruotinais ir atitinkantys pedagoginio profesionalumo standartus, todėl toks elgesio modelis yra smerktinas ir užtraukiantis baudžiamąją atsakomybę“, – sako baudžiamąją bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Bronius Vinciūnas.
Pasak teisėjo, kaltinamojo R. Bielskio seksualinį priekabiavimą prie mažamečių mokinių liudija mažamečių nukentėjusiųjų, mažamečių liudytojų parodymai, nukentėjusiųjų atstovų pagal įstatymą parodymai, liudytojų parodymai, specialistės paaiškinimai, nukentėjusiųjų situacijos vertinimo anketose užfiksuoti duomenys ir kiti byloje ištirti duomenys.
Kaltinamasis R. Bielskis kaltės dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos nepripažino, paaiškindamas, kad su vaikais visada bendravo pagarbiai.
Teismas kaltinamojo veiksmus vertino kaip vieną tęstinę veiką nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. iki 2024 metų sausio 26 d., jų pobūdis buvo iš esmės vienodas, pasižymėjo pasikartojimu, sistemiškumu ir tęstinumu, juos siejo vieningas kaltininko sumanymas ir seksualinio bendravimo bei pasitenkinimo siekis.
Paskelbtas nuospredis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Šią baudžiamąją bylą Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė dar 2024 m. rudenį.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. vasario 23 dieną, prokurorui susipažinus su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjo priimtu nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir jį panaikinus.
Pasak prokurorės, buvo būtinas išsamesnis ir detalesnis tyrimas, per jį siekta išsiaiškinti visas reikšmingas faktines aplinkybes ir objektyviai nustatyti, ar prieš nepilnametes moksleives buvo padaryta nusikalstama veika,Prokuratūra skelbė, kad per tyrimo metu surinkta duomenų, kad kaltinamasis 2023–2024 mokslo metais galėjo seksualiai priekabiauti prie moksleivių.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
Žiniasklaida rašė, kad į policiją su pareiškimu kreipėsi Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis, sužinojęs apie nederamus mokytojo veiksmus moksleivių atžvilgiu. Tuometė mokyklos vadovybė į skundus galimai nereagavo.
Vėliau mokytojas iš darbo išėjo, kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo jis neigė.
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