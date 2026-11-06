Po teismo sprendimo – „Grigeo Klaipėdos“ atsakas: „Skųsime“

„Gerbiame pirmosios instancijos teismo sprendimą, tačiau jis nepriartina mūsų prie svarbiausio tikslo – atkurti pradinę aplinkos būklę. Todėl sprendimą skųsime Lietuvos apeliaciniam teismui ir prašysime taikyti ES teisėje įtvirtintus atsakomybės už žalą aplinkai principus“, – komentare Eltai teigia bendrovė.
Abejoja, ar tinkamai atsakyta į „esminį klausimą“
Jos vertinimu, iki šiol tinkamai neatsakyta į esminį klausimą – koks iš tikrųjų buvo poveikis Kuršių marioms ir Klaipėdos sąsiauriui.
„Byloje pateiktos Lietuvos ir užsienio ekspertų išvados, mūsų įsitikinimu, nepagrindžia Aplinkos apsaugos departamento apskaičiuotos daugiau kaip 48 mln. eurų žalos sumos. Ši suma apskaičiuota pagal nacionalinę tarifinę metodiką: į aplinką išleistų teršalų kiekis tiesiog padaugintas iš nustatytų tarifų“, – sako bendrovė.
Šiaulių apygardos teismo atstovas Vytautas Jončas sakė, kad 48 mln. eurų ieškinys nuosprendžiu yra patenkintas. Byloje gamtai padarytą turtinę žalą anksčiau nustatė Aplinkos apsaugos departamentas, pareiškęs civilinį ieškinį.
Pasak „Grigeo Klaipėda“, neįvertinta, kiek realiai pablogėjo aplinkos būklė ir kiek kainuotų ją atkurti. Toks skaičiavimas iš esmės primena mokestį už viršnormatyvinę taršą, o ne žalos aplinkai įvertinimą, kurio reikalauja ES teisė.
ELTA primena, kad Šiaulių apygardos teismas penktadienį „Grigeo Klaipėda“ baudžiamojoje byloje dėl Kuršių marių taršos kaltu pripažino „Grigeo“ grupės prezidentą Gintautą Pangonį. Jam skirta 120 tūkst. eurų bauda.
Įmonė „Grigeo Klaipėda“ taip pat pripažinta kalta, jai skirta 2 mln. eurų bauda.
Valstybės kaltintoja G. Pangonį prašė pripažinti kaltu dėl aplinkosauginių pažeidimų, dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, vadovavimo organizuotai grupei. Jis nuteistas tik dėl dalies kaltinimų.
Be prašomos piniginės baudos, prokurorė kaltinamajam taip pat siūlė pritaikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę – atimti teisę ketverius metus dirbti vadovaujamą darbą.
Teismas G. Pangoniui teisę dirbti atėmė dvejiems metams.
Ikiteisminis tyrimas byloje pradėtas kilus įtarimams, jog į Kuršių marias patenka nevalytos gamybinės nuotekos, taip pat įtarus, kad su nuotekų tvarkymu susiję „Grigeo Klaipėda“ dokumentai gali būti klastojami.
Tiesiogiai už nuotekų valymą ir valymo įrenginių modernizavimą atsakingi buvę bendrovės vadovai, prisipažinę dėl savo ilgametės neteisėtos veiklos, prokuratūros sprendimu, nuo atsakomybės byloje yra atleisti.
„Grigeo Klaipėda“ dėl išleistų teršalų yra prisiėmusi atsakomybę ir įsipareigojusi iš Kuršių marių pašalinti visus jai inkriminuojamus teršalus.
Ikiteisminis tyrimas baigtas 2021 m. rugpjūtį, o baudžiamoji byla perduota teismui 2022 m. sausį.
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