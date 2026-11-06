„Grigeo Klaipėdai“ ir Gintautui Pangoniui – teismo kirtis: pripažino kaltais

Skyrė subendrintą 2 mln. eurų baudą
Bendrovei teismas skyrė subendrintą 2 mln. eurų baudą bei uždraudė ją pertvarkyti, kol bus įvykdyta ši bausmė.
G. Pangoniui skirta subendrinta 120 tūkst. eurų bauda, jam taip pat atimta teisė trejus metus dirbti vadovaujamą darbą.
Teismo sprendimas gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.
BNS skelbė, kad prokuratūra bendrovei prašė skirti 5 mln. eurų, G. Pangoniui – 200 tūkst. eurų baudas bei baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti įmonės reorganizavimą bei neleisti G. Pangoniui ketverius metus eiti vadovaujamų pareigų.
Teisėsaugos duomenimis, „Grigeo Klaipėda“ taršias nuotekas į Kuršių marias slapta leido nuo 2012-ųjų iki 2020-ųjų sausio. Aaplinkos apsaugos departamento skaičiavimu, maždaug šiuo laikotarpiu bendrovė neteisėtai išleido bent 5 mln. kubinių metrų biologiškai nevalytų gamybinių nuotekų.
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