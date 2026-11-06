Kraupi žmogžudystė Juodšiliuose: moteris išgyveno siaubingą kankinimą – ryte paaiškėjo baisi tiesa

39-erių Arūnui (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) ir 35-erių Sauliui teismas paskyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie kankindami, itin žiauriai nužudė kitą žmogų. Arūnas už grotų pasiųstas 12 su puse metų, o jo bendras įkalinimo įstaigoje praleis dar dviem metais ilgiau. Nužudytosios dviem dukroms iš sadistų priteista po 20 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Vis dėlto, žudikai nepanoro taikstytis su paskirtomis bausmėmis. Jie Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė skundus. Šį skundą išnagrinėjęs teismas spalį paskelbė, kad žudikų argumentai, kodėl jiems turėtų būti skirtos švelnesnės bausmės yra nepagrįsti.
Skundų motyvai
Saulius prašė jį išteisinti, nes jis neturėjo tyčios nužudyti, sudavė tik kelis smūgius, kurie negalėjo sukelti nukentėjusiosios mirtį, be to jo veiksmai esą nebuvo itin žiaurūs. Netenkinus skundo dėl išteisinimo, jis prašė bent sumažinti jam skirtą bausmę.
Žudikas pabrėžė, kad jis anksčiau nebuvo teistas. Maža to, jis kaltę mėgino suversti ant Arūno. Teigė, kad tarp mirusios moters ir Arūno kilo konfliktas, po kurio šis esą nutempė auką į nuošalią vietą, kur vėliau pasipylė smūgių kruša.
Arūnas prašė jo veiksmus perkvalifikuoti į nesunkų sveikatos sutrikdymą kankinant ar kitaip itin žiauriai. Jis pabrėžė, kad neturėjo tyčios nužudyti, todėl prašo atitinkamai skirti mažesnę bausmę bei sumažinti priteistos turtinės ir neturtinės žalos dydžius.
Naujienų portalas tv3.lt rašė, kad šių vyrų auka tapo 59-erių Janina, kuri, savo pačios nelaimei, tą 2018 m. liepos 10-sios vakarą dalyvavo vienoje Juodšilių sodyboje vykusiose išgertuvėse.
Su moterimi girti sadistai elgėsi itin žiauriai. Vėliau ekspertai nustatė, kad jai buvo suduota beveik 100 smūgių. Nepaisant to, ji dar sugebėjo atsigauti, nuoga sugrįžti į išgertuvių vietą, paprašyti namuose buvusių žmonių nekreipti į ją dėmesio bei nueiti prigulti. Tačiau po tokio patirto košmaro moteris nebeprabudo.
Nusikaltimo aplinkybės
Teisme paaiškėjo daugiau šio kraupaus nusikaltimo aplinkybių. Kaip jau minėta, išgertuvės vyko 2018-ųjų liepos 10 d. Tos dienos vakarą, tarp 18-20 val., minėti du sadistai (bei dar vienas vyras, kuris byloje neįgavo kaltinamojo statuso – aut. past.) ir Janina paliko sugėrovus.
Tuomet Baltosios Vokės gatvėje tarp kompanijos įsiplieskė konfliktas. Smurto epicentre atsidūrė būtent Janina. Vyrai nutempė ją nuo kelio už namo, kur moteris buvo išrengta ir sumušta.
Iškrypėliai ne tik mušė moterį rankomis, spardė kojomis, bet ir išsityčiojo iš jos kišdami pagalį į išangę. Janinai buvo suduota mažiausiai 11 smūgių į galvą bei daugybę smūgių į kitas kūno vietas (iš viso suduoti mažiausiai 91 smūgis – aut. past.).
Moteris buvo smaugiama, labai tikėtina, kad ant jos buvo šokinėjama. Jai buvo sulaužyti šonkauliai, išsiliejo kraujas. Moteris dar rodė gyvybės ženklus, o sadistai nepasivargino iškviesti greitąją pagalbą.
Sumušę Janiną Arūnas ir Saulius paliko ją nusikaltimo vietoje. Nors ir sunkiai sužalota, nuogai išrengta Janina sugebėjo grįžti į namus, kur toliau tęsėsi išgertuvės.
Ji nuėjo prigulti, tačiau daugiau taip ir nebeprabudo. Nuo patirto krūtinės ląstos sumušimo, kuris komplikavosi ūmiais sveikatos sutrikimais, sustojus širdies veiklai, moteris mirė.
Kaltės nepripažino
Nei vienas iš kaltinamųjų anksčiau vykusiame teisme savo kaltės nepripažino. Arūnas pasakojo, kad girtaujama jau buvo dar prieš atvykstant į Juodšilius. Sulaukę kvietimo į moterišką taip pat girtaujančią kompaniją, vyrai nusipirko dar alkoholio ir šašlykų.
Žudikas ciniškai pasakojo, kad net nebuvo su Janina nusikaltimo metu. Esą išvarytas iš išgertuvių vietos, jis su kompanija girtuokliavo prie parduotuvės. Arūnas jokių konfliktų teigė nepastebėjęs.
Saulius apie šį nusikaltimą pasakojo visiškai kitaip. Jis teigė, kad po to, kai buvo išvaikyti, Janina esą pasiūlė pratęsti išgertuves pas ją namuose. Saulius tada nupirko dar alkoholio ir kartu su Arūnu bei šio broliu ir Janina pajudėjo moters namų link.
Einant į jos namus, anot Sauliaus, Janina ėjo įsikibusi į Arūno parankę. Tada jie prisėjo išgerti. Saulius toliau pasakoja, kad Arūnas netikėtai spyrė Janinai koja į veidą.
Tada esą Saulius nuėjo į autobusų stotelę pažiūrėti autobusų tvarkaraščio ir jo nebuvo apie 10 minučių. Grįžus į tą pačią vietą, jis pamatė Janiną gulinčią ant žemės, o Arūną ją viena ranka laikantį už kaklo, o kita mušantį per pilvą.
Smurtas tęsėsi ir toliau. Vėliau moteriai liepta grįžti namo, bet ši net negalėjo atsikelti nuo žemės. Žudikai tada paliko ją, o patys sulaukę autobuso išvyko į Vilnių.
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