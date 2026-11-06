Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Kriminalai

Kraupi žmogžudystė Juodšiliuose: moteris išgyveno siaubingą kankinimą – ryte paaiškėjo baisi tiesa

Straipsnis iš archyvų
2026-11-06 19:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 19:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sukrečiančio nusikaltimo Juodšiliuose aplinkybes jau išnarpliojo du teismai ir abiem atvejais priimti žudikams nepalankūs teismo sprendimai. Už sadistišką susidorojimą su moterimi jie už grotų praleis daugiau kaip 12 metų.

Sukrečiančio nusikaltimo Juodšiliuose aplinkybes jau išnarpliojo du teismai ir abiem atvejais priimti žudikams nepalankūs teismo sprendimai. Už sadistišką susidorojimą su moterimi jie už grotų praleis daugiau kaip 12 metų.

REKLAMA
2

39-erių Arūnui (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) ir 35-erių Sauliui teismas paskyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie kankindami, itin žiauriai nužudė kitą žmogų. Arūnas už grotų pasiųstas 12 su puse metų, o jo bendras įkalinimo įstaigoje praleis dar dviem metais ilgiau. Nužudytosios dviem dukroms iš sadistų priteista po 20 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto, žudikai nepanoro taikstytis su paskirtomis bausmėmis. Jie Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė skundus. Šį skundą išnagrinėjęs teismas spalį paskelbė, kad žudikų argumentai, kodėl jiems turėtų būti skirtos švelnesnės bausmės yra nepagrįsti.

REKLAMA
REKLAMA

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į teismą atvesti įtariamieji moters nužudymu

Skundų motyvai

Saulius prašė jį išteisinti, nes jis neturėjo tyčios nužudyti, sudavė tik kelis smūgius, kurie negalėjo sukelti nukentėjusiosios mirtį, be to jo veiksmai esą nebuvo itin žiaurūs. Netenkinus skundo dėl išteisinimo, jis prašė bent sumažinti jam skirtą bausmę.

REKLAMA

Žudikas pabrėžė, kad jis anksčiau nebuvo teistas. Maža to, jis kaltę mėgino suversti ant Arūno. Teigė, kad tarp mirusios moters ir Arūno kilo konfliktas, po kurio šis esą nutempė auką į nuošalią vietą, kur vėliau pasipylė smūgių kruša.

Arūnas prašė jo veiksmus perkvalifikuoti į nesunkų sveikatos sutrikdymą kankinant ar kitaip itin žiauriai. Jis pabrėžė, kad neturėjo tyčios nužudyti, todėl prašo atitinkamai skirti mažesnę bausmę bei sumažinti priteistos turtinės ir neturtinės žalos dydžius.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt rašė, kad šių vyrų auka tapo 59-erių Janina, kuri, savo pačios nelaimei, tą 2018 m. liepos 10-sios vakarą dalyvavo vienoje Juodšilių sodyboje vykusiose išgertuvėse.

Su moterimi girti sadistai elgėsi itin žiauriai. Vėliau ekspertai nustatė, kad jai buvo suduota beveik 100 smūgių. Nepaisant to, ji dar sugebėjo atsigauti, nuoga sugrįžti į išgertuvių vietą, paprašyti namuose buvusių žmonių nekreipti į ją dėmesio bei nueiti prigulti. Tačiau po tokio patirto košmaro moteris nebeprabudo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nusikaltimo aplinkybės

Teisme paaiškėjo daugiau šio kraupaus nusikaltimo aplinkybių. Kaip jau minėta, išgertuvės vyko 2018-ųjų liepos 10 d. Tos dienos vakarą, tarp 18-20 val., minėti du sadistai (bei dar vienas vyras, kuris byloje neįgavo kaltinamojo statuso – aut. past.) ir Janina paliko sugėrovus.

Tuomet Baltosios Vokės gatvėje tarp kompanijos įsiplieskė konfliktas. Smurto epicentre atsidūrė būtent Janina. Vyrai nutempė ją nuo kelio už namo, kur moteris buvo išrengta ir sumušta.

REKLAMA

Iškrypėliai ne tik mušė moterį rankomis, spardė kojomis, bet ir išsityčiojo iš jos kišdami pagalį į išangę. Janinai buvo suduota mažiausiai 11 smūgių į galvą bei daugybę smūgių į kitas kūno vietas (iš viso suduoti mažiausiai 91 smūgis – aut. past.).

Moteris buvo smaugiama, labai tikėtina, kad ant jos buvo šokinėjama. Jai buvo sulaužyti šonkauliai, išsiliejo kraujas. Moteris dar rodė gyvybės ženklus, o sadistai nepasivargino iškviesti greitąją pagalbą.

REKLAMA

Sumušę Janiną Arūnas ir Saulius paliko ją nusikaltimo vietoje. Nors ir sunkiai sužalota, nuogai išrengta Janina sugebėjo grįžti į namus, kur toliau tęsėsi išgertuvės.

Ji nuėjo prigulti, tačiau daugiau taip ir nebeprabudo. Nuo patirto krūtinės ląstos sumušimo, kuris komplikavosi ūmiais sveikatos sutrikimais, sustojus širdies veiklai, moteris mirė.

Kaltės nepripažino

Nei vienas iš kaltinamųjų anksčiau vykusiame teisme savo kaltės nepripažino. Arūnas pasakojo, kad girtaujama jau buvo dar prieš atvykstant į Juodšilius. Sulaukę kvietimo į moterišką taip pat girtaujančią kompaniją, vyrai nusipirko dar alkoholio ir šašlykų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žudikas ciniškai pasakojo, kad net nebuvo su Janina nusikaltimo metu. Esą išvarytas iš išgertuvių vietos, jis su kompanija girtuokliavo prie parduotuvės. Arūnas jokių konfliktų teigė nepastebėjęs.

Saulius apie šį nusikaltimą pasakojo visiškai kitaip. Jis teigė, kad po to, kai buvo išvaikyti, Janina esą pasiūlė pratęsti išgertuves pas ją namuose. Saulius tada nupirko dar alkoholio ir kartu su Arūnu bei šio broliu ir Janina pajudėjo moters namų link.

REKLAMA

Einant į jos namus, anot Sauliaus, Janina ėjo įsikibusi į Arūno parankę. Tada jie prisėjo išgerti. Saulius toliau pasakoja, kad Arūnas netikėtai spyrė Janinai koja į veidą.

Tada esą Saulius nuėjo į autobusų stotelę pažiūrėti autobusų tvarkaraščio ir jo nebuvo apie 10 minučių. Grįžus į tą pačią vietą, jis pamatė Janiną gulinčią ant žemės, o Arūną ją viena ranka laikantį už kaklo, o kita mušantį per pilvą.

Smurtas tęsėsi ir toliau. Vėliau moteriai liepta grįžti namo, bet ši net negalėjo atsikelti nuo žemės. Žudikai tada paliko ją, o patys sulaukę autobuso išvyko į Vilnių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų