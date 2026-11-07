Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas – už Saugos tyrimų įstatymo pataisas

2026-11-07 14:01 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-07 14:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimas šią savaitę po pateikimo pritarė Teisingumo ministerijos inicijuotoms Saugos tyrimų įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį avarijų bei incidentų tyrimą.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (70)

Seimas šią savaitę po pateikimo pritarė Teisingumo ministerijos inicijuotoms Saugos tyrimų įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį avarijų bei incidentų tyrimą.

REKLAMA
0

Pataisomis siūloma patikslinti saugos tyrimų atlikimo tvarką, suteikti jų vadovams daugiau galimybių gauti tyrimams reikalingą informaciją ir aiškiau reglamentuoti institucijų bendradarbiavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtent visų avarijų ir įvairių tyrimų nuostatos tikslinamos siekiant užtikrinti, kad tyrimai būtų atliekami sklandžiau ir operatyviau. Juos atliekantiems saugos tyrimų vadovams būtų prieinama visa su avarija ir incidentu susijusi informacija, būtų aiškiau reglamentuota, kaip institucijos bendradarbiauja ir keičiasi saugos tyrimams aktualia informacija“, – iš Seimo tribūnos ketvirtadienį kalbėjo teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.

REKLAMA
REKLAMA

(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

Įstatymo pakeitimais taip pat siekiama suteikti saugos tyrimų vadovams teisę gauti su avarijomis ar incidentais susijusių asmenų ir liudytojų kontaktinius duomenis, apklausti liudytojus nedalyvaujant tyrimui galinčių pakenkti asmenų, taip pat užtikrinti greitesnį nukentėjusiųjų kūnų ir iš jų paimtų ėminių tyrimų atlikimą.

REKLAMA

Be to, siūloma nustatyti savirašių ir jų įrašų apsaugos bei duomenų nuskaitymo tvarką, reglamentuoti preliminarių saugos tyrimų ataskaitų skelbimą ir sudaryti galimybę susitarti su kitų valstybių saugos tyrimų institucijomis dėl konkrečių avarijų ar incidentų tyrimo.

Pakeitimais siekiama įgyvendinti 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama direktyva, nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir panaikinamas Komisijos reglamentas.

Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu, jis toliau bus svarstomas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete, o parlamento salėje svarstymas numatytas gruodžio 10 d.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų