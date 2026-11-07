Seimas – už Saugos tyrimų įstatymo pataisas

Pataisomis siūloma patikslinti saugos tyrimų atlikimo tvarką, suteikti jų vadovams daugiau galimybių gauti tyrimams reikalingą informaciją ir aiškiau reglamentuoti institucijų bendradarbiavimą.
„Būtent visų avarijų ir įvairių tyrimų nuostatos tikslinamos siekiant užtikrinti, kad tyrimai būtų atliekami sklandžiau ir operatyviau. Juos atliekantiems saugos tyrimų vadovams būtų prieinama visa su avarija ir incidentu susijusi informacija, būtų aiškiau reglamentuota, kaip institucijos bendradarbiauja ir keičiasi saugos tyrimams aktualia informacija“, – iš Seimo tribūnos ketvirtadienį kalbėjo teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
Įstatymo pakeitimais taip pat siekiama suteikti saugos tyrimų vadovams teisę gauti su avarijomis ar incidentais susijusių asmenų ir liudytojų kontaktinius duomenis, apklausti liudytojus nedalyvaujant tyrimui galinčių pakenkti asmenų, taip pat užtikrinti greitesnį nukentėjusiųjų kūnų ir iš jų paimtų ėminių tyrimų atlikimą.
Be to, siūloma nustatyti savirašių ir jų įrašų apsaugos bei duomenų nuskaitymo tvarką, reglamentuoti preliminarių saugos tyrimų ataskaitų skelbimą ir sudaryti galimybę susitarti su kitų valstybių saugos tyrimų institucijomis dėl konkrečių avarijų ar incidentų tyrimo.
Pakeitimais siekiama įgyvendinti 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama direktyva, nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir panaikinamas Komisijos reglamentas.
Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu, jis toliau bus svarstomas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete, o parlamento salėje svarstymas numatytas gruodžio 10 d.
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