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Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai programoje – gynybos stiprinimas, ekonominė nepriklausomybė

2026-11-07 13:44 / šaltinis: BNS
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2026-11-07 13:44
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Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Taryboje politikos programoje numatoma stiprinti Europos atsakomybę už saugumą, sparčiau stiprinti gynybos pajėgumus ir mažinti strategines ekonomines priklausomybes nuo trečiųjų šalių.

Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Taryboje politikos programoje numatoma stiprinti Europos atsakomybę už saugumą, sparčiau stiprinti gynybos pajėgumus ir mažinti strategines ekonomines priklausomybes nuo trečiųjų šalių.

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Tarp svarbiausių prioritetų – ES rytinės sienos apsauga, ilgalaikė parama Ukrainai ir jos integracijos į Bendriją spartinimas, Europos gynybos pramonės plėtra bei glaudesnis bendradarbiavimas su NATO ir Jungtinėmis Valstijomis.

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Tokiai programai šią savaitę pritarė Ministrų kabinetas.

Kaip nurodoma programoje, Lietuva sieks aktyviai tęsti ir spartinti ES plėtros procesą, daugiausia dėmesio skirdama Ukrainos stojimo deryboms ir šalyje vykdomoms reformoms, taip pat Moldovos integracijai į Bendriją.

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Numatoma siekti pažangos derybose su kitomis šalimis kandidatėmis, laikantis individualių nuopelnų principo ir nustatytų kriterijų.

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Gynybos srityje vienas svarbiausių tikslų – stiprinti Bendrijos rytinės sienos apsaugą, įgyvendinant iniciatyvą „Rytų flango sargyba“. Lietuva sieks ES finansinės paramos sienos gynybai, minų ir minavimo sistemoms, oro gynybai bei kovos su bepiločiais orlaiviais priemonėms, taip pat efektyvesnio Europos gynybos pramonės bendradarbiavimo.

Europos saugumas turi būti stiprinamas veikiant kartu su NATO

Programoje pabrėžiama, kad Europos saugumas turi būti stiprinamas veikiant kartu su NATO ir palaikant transatlantinį ryšį.

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Pirmininkavimo metu Lietuva sieks sudaryti palankesnes sąlygas Europos verslui – mažinti administracinę naštą, supaprastinti reguliavimą, skatinti investicijas ir stiprinti pramonės konkurencingumą.

Dėmesio numatoma skirti ir technologiniam savarankiškumui, skaitmeninės infrastruktūros plėtrai bei kibernetiniam saugumui.

Be to, numatoma stiprinti ES ekonominį saugumą, didinti strateginių tiekimo grandinių atsparumą ir siekti pažangos plėtojant kapitalo rinkas.

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Vidaus saugumo srityje Lietuva kels tikslą mažinti neteisėtos migracijos mastą, stiprinti išorės sienų apsaugą ir veiksmingiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis bei narkotikų kontrabanda.

Taip pat numatoma imtis veiksmų prieš dezinformaciją, neapykantos kalbą, užsienio valstybių kišimąsi į demokratinius procesus ir istorijos faktų klastojimą.

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Programoje taip pat numatoma siekti socialiai teisingesnės ir sveikesnės Europos, spręsti demografinius iššūkius.

Vienas svarbių pirmininkavimo darbų bus ir derybos dėl naujosios 2028–2034 metų ES daugiametės finansinės programos.

2027 metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus ES Tarybai, perimdama šias pareigas iš Airijos.

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