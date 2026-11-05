Robertas Kaunas apie situaciją Lietuvos pasienyje: ji rami, stebima

„Pas mus situacija yra rami, mes prevenciškai pasitelkiame Lietuvos kariuomenę padėti vidaus reikalų sistemai saugoti mūsų pasienį. Dėl įvairių galimų ir negalimų provokacijų“, – žurnalistams Seime teigė R. Kaunas.
„Lenkijos pasienyje, panašu, judėjimas buvo didesnis negu pas mus, jie su tuo susitvarkė. Toliau situacija stebima“, – pridūrė jis.
D. Tuskas daugiau informacijos apie įvykį neatskleidė, tačiau pranešė, kad pasienio ruože buvo pastebėti „asmenys su žibintuvėliais“. Anot jo, Lenkijos pasieniečiai užkirto kelią kokiam nors incidentui.
Lenkijos ministras pirmininkas jau kelis mėnesius perspėja, kad Rusija gali rengti rimtesnę hibridinę ataką prieš kurią nors NATO valstybę. Esą perspėjimai tampa vis konkretesni, nes jis gauna žvalgybinės informacijos iš NATO, Ukrainos ir JAV slaptųjų tarnybų, įskaitant Centrinę žvalgybos agentūrą (CŽA).
Tiesa, Lenkijos premjeras pabrėžė, kad negalima visiškai užtikrintai patvirtinti, jog šis incidentas buvo mėginimas surengti provokaciją. Jis teigė, kad Rusija toliau intensyviai didins įtampą ir greičiausiai vien šiuo incidentu apsiribota nebus.
Anot R. Kauno, šiuo metu diskutuojama dėl galimo Lietuvos kariuomenės pagalbos Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) pratęsimo, tokiu būdu išlaikant sustiprintą valstybės sienos su Kaliningrado sritimi apsaugą.
„Diskutuojama, dabar mes turime sprendimą iki lapkričio vidurio, atsižvelgiant į mūsų saugumo tarnybų, žvalgybos tarnybų pateiktą informaciją priimsime sprendimus artimiausiu metu“, – sakė ministras.
Kaip skelbta, spalį vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. Sustiprinta apsauga vėliau buvo pratęsta iki lapkričio vidurio.
Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.
Vidaus reikalų ministras šią savaitę teigė, kad kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.
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