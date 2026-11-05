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Lietuva ir Latvija daro pirmąsias bendras evakuacijos per valstybės sieną pratybas

2026-11-05 11:22 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 11:22
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Lietuvoje ir Latvijoje lapkričio 5 ir 10 dienomis vyks pirmosios bendros praktinės gyventojų evakuacijos pratybos, kurių metu bus išbandomas tarpvalstybinis gyventojų evakavimo procesas abiem kryptimis, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Lietuva ir Latvija rengia pirmąsias bendras gyventojų evakuacijos per valstybės sieną pratybas (nuotr. ELTA)

Lietuvoje ir Latvijoje lapkričio 5 ir 10 dienomis vyks pirmosios bendros praktinės gyventojų evakuacijos pratybos, kurių metu bus išbandomas tarpvalstybinis gyventojų evakavimo procesas abiem kryptimis, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

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Anot jo, ketvirtadienį bus imituojama gyventojų evakuacija iš Latvijos į Lietuvą maršrutu Daugpilis–Pasvalys, o lapkričio 10 dieną – iš Lietuvos į Latviją maršrutu Šiauliai–Kekava.

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„Šiais metais Lietuvoje patvirtintas detalusis gyventojų evakavimo planas, tačiau ne mažiau svarbu pasirengimą patikrinti praktiškai. Didelio masto krizės atveju gyventojų evakuacija gali peržengti valstybių sienas, todėl būtina iš anksto suderinti institucijų veiksmus“, – pranešime cituojamas PAGD direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.

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Anot jo, šios pratybos leis išbandyti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, įvertinti galimus iššūkius ir dar geriau pasirengti realioms grėsmėms.

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Per abi pratybų dienas jose dalyvaus iki 100 savanorių, kurie autobusais bus vežami per valstybės sieną.

Pratybų tikslas – praktiškai patikrinti Lietuvos ir Latvijos institucijų pasirengimą koordinuotai organizuoti gyventojų evakuaciją galimų grėsmių ar didelio masto krizių atveju.

Pagal pratybų scenarijų, didėjant neįvardintai grėsmei Baltijos regione, priimamas sprendimas pradėti prevencinę, savanorišką prioritetinių gyventojų grupių evakuaciją į kaimyninę valstybę. Pratybų metu bus tikrinama visa evakuacijos grandinė – nuo gyventojų perspėjimo, registravimo ir transportavimo iki atsakomybės perdavimo pasienyje, atvykstančių gyventojų priėmimo ir būtinųjų poreikių užtikrinimo.

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Lapkričio 5-ąją pratybų dalyviai iš Daugpilio per Jėkabpilį vyks į Pasvalį. Latvijoje bus organizuojamas gyventojų surinkimas, registracija, evakuacijos prioritetų nustatymas ir transportavimas.

Kirtus Lietuvos–Latvijos sieną, dalyviai iš Latvijos bus priimami Pasvalyje, kur bus išbandomos atvykstančių gyventojų registravimo, maitinimo ir laikino apgyvendinimo organizavimo procedūros.

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Lapkričio 10 dieną analogiškos pratybos vyks priešinga kryptimi – iš Šiaulių į Kekavą Latvijoje. Jų metu bus tikrinamas gyventojų evakavimo iš Lietuvos ir jų priėmimo kaimyninėje valstybėje procesas.

Pasak PAGD, ypatingas dėmesys bus skiriamas gyventojams, kuriems evakuacijos metu gali prireikti papildomos pagalbos – asmenims su negalia, šeimoms su mažamečiais vaikais, vyresnio amžiaus žmonėms ir kitoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

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Taip pat bus vertinamas institucijų keitimasis informacija, transporto koordinavimas ir gyventojų būtinųjų poreikių užtikrinimas, įskaitant situacijas, kai sutrinka elektros tiekimas ar ryšio paslaugos.

Pratybų metu nustatyti iššūkiai ir surinkta informacija bus panaudoti tobulinant Lietuvos ir Latvijos tarpvalstybinės evakuacijos procedūras bei stiprinant atsakingų institucijų pasirengimą veikti realios krizės atveju.

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PAGD pabrėžia, kad tai iš anksto suplanuotos pratybos, nesusijusios su pasikeitusia saugumo situacija ar konkrečia grėsme gyventojams. Pratybose dalyvaus savanoriai, kurie atliks evakuojamų gyventojų vaidmenis. Visi veiksmai bus vykdomi pagal iš anksto parengtus scenarijus.

Pratybos organizuojamos įgyvendinant bendrą Lietuvos ir Latvijos projektą „MassMovement: nuo strategijos iki saugumo – bendros Latvijos ir Lietuvos pastangos pasirengti masinei evakuacijai ir stiprinti visuomenės atsparumą“.

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Projekto tikslas – sukurti suderintą ir koordinuotą masinės gyventojų evakuacijos sistemą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione, stiprinti atsakingų institucijų bendradarbiavimą ir visuomenės pasirengimą galimoms krizėms.

Įgyvendinant projektą analizuojamos abiejų valstybių evakuacijos sistemos, rengiamos bendros veiklos procedūros ir praktinės rekomendacijos, organizuojami mokymai bei tarpvalstybinės evakuacijos pratybos. Į projekto veiklas numatyta įtraukti daugiau kaip 25 organizacijas, taip pat vykdyti visuomenės informavimo iniciatyvas.

Projektą 2025–2028 metais įgyvendina PAGD ir Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Bendra projekto vertė – 3,07 mln. eurų, iš kurių apie 2,46 mln. eurų skiria Europos regioninės plėtros fondas.

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