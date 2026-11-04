„Siunčia aiškią žinią Rusijai“: Pistorius prakalbo apie brigadą Lietuvoje

Brigados kūrimas vyksta „pagal planą“, sakė jis trečiadienį Berlyno saugumo konferencijoje.
„Ten tarnaus apie 4,8 tūkst. karių ir 200 civilių darbuotojų, o dalis jų jau pradėjo tarnybą“, – kalbėjo ministras. Iki 2027 m. pabaigos brigada esą pasieks „visišką operacinį pajėgumą“.
Bundesveras, formuodamas Lietuvos brigadą, pirmiausia remiasi savanoriais. Rugsėjo viduryje Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad užpildyta beveik 80 proc. planuojamų brigados personalo vietų. Tačiau kad būtų pasiektas visiškas operacinis pajėgumas, kariai pirmą kartą bus skiriami ir privaloma tvarka.
„Bundesveras Lietuvoje užpildys gretas. Mums svarbiausia brigados operacinis pajėgumas“, – trečiadienį sakė B. Pistorius.
Kartu ministras pabrėžė, kad daugelis karių, „didžioji dauguma“, registravosi savanoriškai.
„Jie žino, apie ką kalbama, ir yra pasirengę prisiimti atsakomybę“, – teigė jis.
„Ši brigada siunčia aiškią žinią Rusijai – atgrasymo žinią“, – akcentavo ministras. Kartu ji siunčia „patikimumo signalą“ Vokietijos sąjungininkėms.
„Lietuvos ir mūsų Baltijos šalių partnerių saugumas, NATO rytinio flango saugumas yra ir mūsų visų bendras saugumas“, – kalbėjo ministras.
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