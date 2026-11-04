Į Maskvą skridęs lėktuvas apsisuko virš Lietuvos: aiškėja, kas nutiko

Kaip rašo naujienų agentūra „Reuters“, kompanijos pranešime nurodyta, kad taip nuspręsta dėl papildomų keleivio saugumo patikrinimų.
Kita versija, dėl ko lėktuvas apsuktas
Tuo tarpu naujienų portalas „N1“ skelbia, kad lėktuvas apsisuko dėl to, kad Serbijos partijos „Socialistų judėjimas“ lyderis, buvęs Serbijos vicepremjeras Aleksandaras Vulinas nepraėjo saugumo patikrinimo.
Tiesa, pats A. Vulinas, kuris keliavo kartu su „Srbijagas“ generaliniu direktoriumi Dušanu Bajatovičiumi ir Serbijos liaudies partijos lyderiu Nenadu Popovičiumi, teigė, kad vyko į Maskvą derėtis dėl dujų tiekimo sutarties pratęsimo. Jis atmetė pranešimus apie saugumo problemą kaip melą ir apibūdino incidentą kaip prieš jį nukreiptą politiškai motyvuotą kampaniją.
„Srbijagas“ direktorius D. Bataovičius televizijos kanalui „N1“ sakė, kad nežinojo, kodėl A. Vulinas ir N. Popovičius vyko į Maskvą.
2024 m. sausio mėn. Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas apdovanojo A. Vuliną „Draugystės ordinu“ – Rusijos valstybiniu apdovanojimu.
Apsisuko ties Kaunu
„Flightradar24“ programėlėje rodoma, kad lėktuvas apsisuko maždaug virš Kauno ir grįžo į Belgradą.
„N1“ priduriama, kad skrydis ir keleiviai buvo keletą valandų papildomai tikrinami pagal scenarijų, kurį oro uosto saugumo tarnyba apibūdino kaip grėsmę dėl bombos.
Savo ruožtu „Air Serbia“ taip pat nurodė, kad jos įgula veikė laikydamasi procedūrų ir saugos standartų, pridurdama, kad keleiviai apie skrydį bus informuoti vėliau.
Nors Serbija pasmerkė 2022 m. Rusijos invaziją į Ukrainą, ji neįvedė sankcijų prieš Rusiją. „Air Serbia“ vykdo reguliarius skrydžius į Maskvą ir kitus miestus.
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