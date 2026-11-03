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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įspėja Europą: Rusija ruošiasi kur kas didesniam karui

2026-11-03 22:28 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-03 22:28
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Rusija nesustos ties Ukraina. Ji toliau masiškai plečia savo karinę infrastruktūrą, kurią galėtų nukreipti prieš Europą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Berlyno saugumo konferencijoje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (16)

Rusija nesustos ties Ukraina. Ji toliau masiškai plečia savo karinę infrastruktūrą, kurią galėtų nukreipti prieš Europą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Berlyno saugumo konferencijoje.

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Ukrainos prezidentas paragino europiečius atidžiau pažvelgti į Rusijos karinės infrastruktūros plėtros mastą.

„Pažvelkite į karinę infrastruktūrą, kurią Rusija pastaraisiais metais stato. Ar visa tai skirta tik Ukrainai?“ – klausė jis.

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Pasak V. Zelenskio, tokių pajėgumų vienai šaliai – Ukrainai – yra gerokai per daug.

„Tai nukreipta prieš jus“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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Rusijos veiksmai prieš Europą

Anksčiau RBC-Ukraine pranešė, kad Rusija esą yra pasirengusi karui su Europa, tačiau konflikto nenori, kaip teigė Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.

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Be to, Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius John Healey pareiškė, kad šalis turi pasirengti galimam karui su Rusija iki 2030 metų.

Taip pat skelbta, kad Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas įspėjo ES šalis neprarasti budrumo.

Jis teigė, kad V. Putinas siekia ne tik Ukrainos pralaimėjimo, bet ir demokratijos Europoje susilpninimo.

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