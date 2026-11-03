Zelenskis įspėja Europą: Rusija ruošiasi kur kas didesniam karui

Ukrainos prezidentas paragino europiečius atidžiau pažvelgti į Rusijos karinės infrastruktūros plėtros mastą.
„Pažvelkite į karinę infrastruktūrą, kurią Rusija pastaraisiais metais stato. Ar visa tai skirta tik Ukrainai?“ – klausė jis.
Pasak V. Zelenskio, tokių pajėgumų vienai šaliai – Ukrainai – yra gerokai per daug.
„Tai nukreipta prieš jus“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.
Rusijos veiksmai prieš Europą
Anksčiau RBC-Ukraine pranešė, kad Rusija esą yra pasirengusi karui su Europa, tačiau konflikto nenori, kaip teigė Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.
Be to, Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius John Healey pareiškė, kad šalis turi pasirengti galimam karui su Rusija iki 2030 metų.
Taip pat skelbta, kad Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas įspėjo ES šalis neprarasti budrumo.
Jis teigė, kad V. Putinas siekia ne tik Ukrainos pralaimėjimo, bet ir demokratijos Europoje susilpninimo.
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