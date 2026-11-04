Eurolyga pradėjo drausminę procedūrą prieš „Panathinaikos“ savininką Giannakopoulosą

„Olympiacos“ oficialiai pranešė, kad tai susiję su D.Giannakopoulo veiksmais socialiniame tinkle „Instagram“. Klubo savininkas pasidalijo Atėnų komandos sirgalių skanduotėmis ir plakatais, kurie buvo demonstruojami spalio 22 dieną vykusių Eurolygos 7-ojo turo rungtynių su Vitorijos „Baskonia“ metu.
Tai jau ne pirmas drausminis sprendimas, susijęs su šiuo incidentu. Spalio 29 dieną Eurolyga jau dėl to buvo nubaudę „Panathinaikos“ klubą dėl įvykių namų rungtynių metu.
Anot „Olympiacos“, Atėnų klubui skirta bauda už plakatus ir įžeidžiančias skanduotes, kuriomis buvo mėginama susieti „Olympiacos“ bei jos vyriausiąjį trenerį Georgiosą Bartzoką su šiuo metu vykstančiu teisminiu tyrimu dėl galimo krepšinio rungtynių sutarimo.
Tikslus „Panathinaikos“ skirtos baudos dydis naujausiame „Olympiacos“ pranešime nebuvo atskleistas. Eurolyga toliau nagrinės ir paties D.Giannakopoulo veiksmus.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.