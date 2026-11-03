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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skandalas Ukrainoje: buvusiai Zelenskio atstovei spaudai gresia kaltinimai valstybės išdavyste

2026-11-03 20:50 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-03 20:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvusi Volodymyro Zelenskio atstovė spaudai, tapusi viena aršiausių Ukrainos lyderio kritikių, kaltinama valstybės išdavyste, antradienį pranešė prokurorai.

Volodymyras Zelenskis
GALERIJA (16)

Buvusi Volodymyro Zelenskio atstovė spaudai, tapusi viena aršiausių Ukrainos lyderio kritikių, kaltinama valstybės išdavyste, antradienį pranešė prokurorai.

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Julija Mendel V. Zelenskio spaudos sekretore dirbo nuo jo išrinkimo 2019 m. iki 2021 m., likus keliems mėnesiams iki Rusijos invazijos į Ukrainą. 

Užsienyje gyvenanti 40-metė vėliau ėmė atvirai kritikuoti savo buvusį viršininką ir apkaltino jį korupcija bei vis labiau ryškėjančiu autoritarizmu.

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„Prokurorai (...) surinko pakankamai įrodymų, kad informuotų buvusią Ukrainos prezidento spaudos sekretorę, jog ji įtariama valstybės išdavyste ir Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pateisinimu“, – platformoje „Telegram“ paskelbė generalinė prokuratūra.

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Ukrainos valdžios institucijos apkaltino J. Mendel „pasinaudojus savo žinomumu (...) siekiant paskleisti valstybei agresorei palankius pareiškimus, turint tikslą diskredituoti Ukrainą“.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Kritika Mendel

Tyrėjai sukritikavo J. Mendel teiginį, kad Ukrainoje nėra žodžio laisvės ir kad šalis „eina išnykimo keliu“.

Jos pareiškimai atspindi „Rusijai naudingus naratyvus“, kurie „didina nusivylimą ir demoralizuoja“ Ukrainos visuomenę, pažymėjo prokurorai.

J. Mendel šiuos kaltinimus atmetė ir  „Telegram“ paskelbtame įraše pareiškė, kad jie „įrodo, jog esu teisi“.

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V. Zelenskis jau anksčiau buvo pritaikęs sankcijas J. Mendel.

Nors buvusi atstovė spaudai kritikavo Kremliaus kampaniją, ji taip pat tvirtino, kad Kyjivas turi kuo greičiau susitarti su Rusija, jog būtų užtikrintas Ukrainos, kaip valstybės, išlikimas. 

Anksčiau šiais metais duodama interviu dešiniųjų pažiūrų JAV laidų vedėjui Tuckeriui Carlsonui, ji pavadino Ukrainos lyderį „viena didžiausių kliūčių siekiant taikos“.

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Bruknė
Bruknė
2026-11-03 21:28
Mendel nuėjo kelią nuo nuoširdaus tikėjimo Zelenskiu iki kartaus nusivylimo. Dauguma jūsų vis dar esate šiame kelyje. Bet neabejoju, kad teks jį įveikti iki galo. Anksčiau ar vėliau.
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Heil salu s vazelinom
Heil salu s vazelinom
2026-11-03 21:30
Urinos išdavyste?))))) Čia tos, kurioje padvaluose kankina žmones?)))ar degina?))) Tikriausiai nacistinės urinos
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Tai
Tai
2026-11-03 21:35
Pasižiūrėjau jos interviu pas Takerį ir man tapo aišku,kad valstybės eror 404 vadeiva narkofiureris jai šito neatleis.Pirma gaus sankcijas,paskui ir išdavike apskelbs.Nesuklydau...
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