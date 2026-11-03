Skandalas Ukrainoje: buvusiai Zelenskio atstovei spaudai gresia kaltinimai valstybės išdavyste

Julija Mendel V. Zelenskio spaudos sekretore dirbo nuo jo išrinkimo 2019 m. iki 2021 m., likus keliems mėnesiams iki Rusijos invazijos į Ukrainą.
Užsienyje gyvenanti 40-metė vėliau ėmė atvirai kritikuoti savo buvusį viršininką ir apkaltino jį korupcija bei vis labiau ryškėjančiu autoritarizmu.
„Prokurorai (...) surinko pakankamai įrodymų, kad informuotų buvusią Ukrainos prezidento spaudos sekretorę, jog ji įtariama valstybės išdavyste ir Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pateisinimu“, – platformoje „Telegram“ paskelbė generalinė prokuratūra.
Ukrainos valdžios institucijos apkaltino J. Mendel „pasinaudojus savo žinomumu (...) siekiant paskleisti valstybei agresorei palankius pareiškimus, turint tikslą diskredituoti Ukrainą“.
Kritika Mendel
Tyrėjai sukritikavo J. Mendel teiginį, kad Ukrainoje nėra žodžio laisvės ir kad šalis „eina išnykimo keliu“.
Jos pareiškimai atspindi „Rusijai naudingus naratyvus“, kurie „didina nusivylimą ir demoralizuoja“ Ukrainos visuomenę, pažymėjo prokurorai.
J. Mendel šiuos kaltinimus atmetė ir „Telegram“ paskelbtame įraše pareiškė, kad jie „įrodo, jog esu teisi“.
V. Zelenskis jau anksčiau buvo pritaikęs sankcijas J. Mendel.
Nors buvusi atstovė spaudai kritikavo Kremliaus kampaniją, ji taip pat tvirtino, kad Kyjivas turi kuo greičiau susitarti su Rusija, jog būtų užtikrintas Ukrainos, kaip valstybės, išlikimas.
Anksčiau šiais metais duodama interviu dešiniųjų pažiūrų JAV laidų vedėjui Tuckeriui Carlsonui, ji pavadino Ukrainos lyderį „viena didžiausių kliūčių siekiant taikos“.
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